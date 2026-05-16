Destinații noi, direct din Brașov

HiSky, Animawings, Tailwind și Albastar, companii aeriene de renume, și-au anunțat deja colaborarea cu AIBG, pregătind curse charter care vor conecta Brașovul cu plaje însorite, ape limpezi și orașe încărcate de istorie. Printre destinațiile confirmate se numără Hurghada, Antalya, Heraklion, Monastir, Palma de Mallorca și Larnaca.

„Am lucrat intens cu agențiile de turism și operatorii aerieni pentru a oferi Brașovului o vară plină de efervescență. Diversitatea destinațiilor din 2026 demonstrează că aeroportul nostru a devenit un punct esențial pe harta turismului național”, au declarat reprezentanții AIBG pentru Brașov.net.

Zboruri directe spre șase noi destinații

Sezonul de vacanțe debutează în forță, cu decolările programate să înceapă din luna mai și să se extindă până la mijlocul lunii iunie:

Hurghada, Egipt – 15 mai : Operat de HiSky, această rută le oferă turiștilor șansa de a descoperi paradisul scufundărilor din Marea Roșie, cu soare și servicii de lux disponibile chiar de la începutul sezonului.

– : Operat de HiSky, această rută le oferă turiștilor șansa de a descoperi paradisul scufundărilor din Marea Roșie, cu soare și servicii de lux disponibile chiar de la începutul sezonului. Antalya, Turcia – 30 mai : Destinația preferată pentru vacanțele all-inclusive este deservită de trei companii aeriene – HiSky, Tailwind și Animawings – oferind mai multe opțiuni de călătorie.

– : Destinația preferată pentru vacanțele all-inclusive este deservită de trei companii aeriene – HiSky, Tailwind și Animawings – oferind mai multe opțiuni de călătorie. Heraklion, Creta (Grecia) – 2 iunie : Animawings va opera zborurile către această insulă grecească faimoasă pentru plajele sale spectaculoase și comorile mitologice.

– : Animawings va opera zborurile către această insulă grecească faimoasă pentru plajele sale spectaculoase și comorile mitologice. Monastir, Tunisia – 2 iunie : Tot cu Animawings, turiștii pot explora exotismul Tunisiei, o combinație unică de istorie și relaxare pe plaje paradisiace.

– : Tot cu Animawings, turiștii pot explora exotismul Tunisiei, o combinație unică de istorie și relaxare pe plaje paradisiace. Palma de Mallorca, Spania – 10 iunie : Albastar reintroduce această destinație populară, oferind acces direct la atmosfera vibrantă și peisajele spectaculoase ale insulei Baleare.

– : Albastar reintroduce această destinație populară, oferind acces direct la atmosfera vibrantă și peisajele spectaculoase ale insulei Baleare. Larnaca, Cipru – 16 iunie : HiSky va conecta Brașovul cu „Insula Afroditei”, o destinație perfectă pentru a începe vara în stil mare.

– : HiSky va conecta Brașovul cu „Insula Afroditei”, o destinație perfectă pentru a începe vara în stil mare.

Pachetele turistice care includ zboruri charter din Brașov sunt deja disponibile la agențiile de turism. Astfel, brașovenii pot uita de drumurile lungi către alte aeroporturi și pot începe vacanța mai repede, direct din orașul lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE