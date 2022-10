Andreea Esca este destul de diplomată, însă de data aceasta, prezentatoarea de la PRO TV a răbufnit după ce a văzut o reclamă la un site de cărți. „Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți” era sloganul site-ului respectiv, care în același timp promova și cărțile scrise de Andreea Marin, Andreea Raicu și Mihai Morar, toți trei fiind oameni de televiziune.

Vedeta de la PRO TV consideră total nepotrivită asocierea sloganului, care este împotriva televiziunii, dar care, pe de altă parte, promovează cărțile scrise de foști prezentatori TV.

„Dilema mea s-a adâncit când am văzut că sub sloganul «Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți», site-ul publică cu mândrie cărțile unor vedete TV extrem de apreciate la noi în țară. Deci e ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți?! Hai să ne respectăm unii pe alții atunci, indiferent de alegerile unei seri. Eu mă uit cu plăcere la Vocea României, dar și citesc cu aceeași plăcere cartea Ralucăi Anton”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Andreea Esca, despre momentele dificile din carieră

Andreea Esca, în vârstă de 50 de ani, este una dintre cele mai longevive prezentatoare de știri din România. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit recent că au fost câteva momente grele în cariera ei, însă a trecut cu bine peste ele.

„Sunt oameni care mi-au făcut diverse lucruri foarte rele, iar eu uit complet, chiar uit. Adică în așa fel funcționează mintea mea, încât mă întâlnesc cu cineva și încep să vorbesc, apoi altcineva îmi spune: «De ce vorbești cu persoana aceasta, nu-ți aduci aminte ce a făcut?».

Nu, chiar nu-mi aduc aminte. E un sistem de autoapărare care m-a făcut să pot să rezist atâta vreme. Și mai e ceva: cu vârsta, am devenit mult mai tolerantă, pentru că am trecut prin situații și experiențe care m-au făcut să nu mai judec”, a declarat Andreea Esca pentru Adevărul.

