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Andreea Esca, față în față cu Oprah Winfrey la București. Ce i-a spus celebra vedetă după interviu

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Andreea Esca a întâlnit-o pe Oprah Winfrey
Andreea Esca a întâlnit-o pe Oprah Winfrey FOTO: Facebook
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Andreea Esca a avut ocazia să realizeze un interviu cu Oprah Winfrey, la București. Prezentatoarea PRO TV a povestit despre emoțiile întâlnirii și despre lecțiile pe care spune că le-a reținut din dialogul cu una dintre cele mai cunoscute personalități media din lume.

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Andreea Esca s-a aflat pe 16 septembrie pe scena BRAND MINDS 2026, la Romexpo, unde a moderat dialogul cu Oprah Winfrey. Vedeta americană a venit la București pentru evenimentul desfășurat pe 16 și 17 septembrie și a vorbit în fața miilor de participanți despre succes, autenticitate, eșec și leadership.

Andreea Esca a întâlnit-o pe Oprah WinfreyVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Pentru Andreea Esca, întâlnirea a avut o încărcătură aparte. Prezentatoarea a mărturisit că emoțiile au fost mai mari decât cele pe care le avea la începutul carierei sale.

„M-am gândit vreodată că voi face interviu cu Oprah ? Da! Am avut emoții ca la interviurile de când aveam 19 ani? Nu! Au fost mai mari? Da! Pentru că din ce ești mai cunoscut și apreciat, responsabilitatea este mai mare! Și nu vrei să dezamăgești, să cobori standardul! Am învățat multe, cu ocazia acestui interviu? Da! Și chiar mi-am reamintit lecții de viață uitate… Și bune, și rele! Iar Oprah este cine este, pentru că are tot ce trebuie, «ca să fii!» Talent, curaj, inteligență, educație, perseverență, putere de muncă, curiozitate, dorință, charismă, rigoare, căldură and so on! Mulțumesc pentru oportunitate, mulțumesc publicului pentru interes și mulțumesc, Mama, că m-ai născut sub o stea norocoasă!”, a scris Andreea Esca pe rețelele de socializare.

Oprah Winfrey, despre nevoia de validare

În timpul discuției de la București, Oprah Winfrey a vorbit și despre o observație pe care a făcut-o după anii în care a intervievat numeroase personalități. Potrivit vedetei americane, indiferent de statutul unei persoane, există o întrebare care apare frecvent după un interviu: dacă totul a fost bine.

Printre persoanele despre care Oprah a povestit că au făcut acest lucru s-a numărat și fostul președinte american Barack Obama. Vedeta a menționat, de asemenea, experiențe similare în cazul unor personalități precum Beyoncé și George W. Bush.

„Vă spun un lucru: în viață, în fiecare conflict, în fiecare confruntare, în fiecare întâlnire cu orice persoană, fie că vorbim despre copilul tău de doi ani sau despre cel de 24 de ani, totul se reduce la același lucru: «Mă vezi? M-ai auzit? A însemnat ceva pentru tine ceea ce am spus?». Toată lumea caută validare”, a spus Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey a explicat că această nevoie de confirmare nu este legată doar de oamenii aflați în atenția publicului. În opinia sa, aceeași dorință apare în relațiile dintre oameni, indiferent de poziție sau statut.

„Toată lumea. Toată lumea vrea să știe. Într-o formă sau alta, terminăm un interviu și întrebăm: «A fost bine? A fost în regulă? Ne-am descurcat bine?». Ceea ce vrei, de fapt, să știi este: «Contează ceea ce sunt? Contează ceea ce spun?». Iar dacă îi poți oferi asta cuiva, poți pune capăt unei dispute, poți opri o ceartă”, a explicat aceastam, potrivit protv.ro.

Vedeta americană a legat aceeași idee și de conflictele care apar în relațiile personale. „De câte ori nu ai fost într-o ceartă și celălalt îți spune: «Nu mă auzi. Nici măcar nu ești atent la ceea ce spun. Nu mă auzi. Nu mă asculți. Nici măcar nu mă asculți». Pentru că toată lumea vrea să fie auzită. Tu vrei asta și la fel va vrea fiecare om pe care îl vei întâlni vreodată”, a spus Oprah.

Lecția pe care Oprah o aplică și în leadership

Oprah Winfrey a vorbit și despre felul în care această nevoie de a fi ascultat poate influența relațiile profesionale.

„Când am înțeles asta, mi-am dat seama că acesta este firul care unește punctele umanității noastre comune. Tu vrei să contezi, eu vreau să contez. Eu vreau să știu că ceea ce spun are o semnificație pentru tine. Dacă înțelegi lucrul acesta, poți schimba foarte multe în viața ta personală și poți schimba foarte multe și în afaceri.”

Ea a inclus în această perspectivă și relația dintre angajatori și angajați. „Fiecare angajat pe care l-ai avut vreodată sau pe care îl vei avea caută același lucru”, a punctat Oprah Winfrey.

Decizia care a schimbat „The Oprah Winfrey Show”

Un alt subiect abordat în cadrul dialogului a fost parcursul celebrului „The Oprah Winfrey Show”. Programul a fost difuzat la nivel național în Statele Unite timp de 25 de ani și a obținut 47 de premii Daytime Emmy.

Oprah a povestit despre momentul în care a decis să schimbe direcția emisiunii. „Motivul pentru care am fost numărul unu timp de 25 de ani, 25 de ani consecutivi, în condițiile în care au existat alte 127 de talk-show-uri care au apărut pentru a concura cu noi, este legat de o decizie. Am început difuzarea la nivel național în 1986, iar în jurul anului 1989 am hotărât că nu mai vreau să fac pur și simplu o emisiune. Am schimbat paradigma”, a povestit Oprah Winfrey.

Momentul care a determinat-o să schimbe formatul

Decizia a venit după o ediție în care Oprah a avut în platou o femeie, soțul acesteia și amanta lui. În timpul emisiunii, femeia a aflat că amanta era însărcinată.

„Am schimbat paradigma pentru că făcusem o emisiune cu o femeie, soțul ei și amanta lui. Acesta a fost motivul. Ce putem spune? Acela a fost motivul. (...) În timpul emisiunii, soția a aflat că amanta era însărcinată. În timpul emisiunii! Atunci mi-am spus că niciodată, dar niciodată cineva nu o să mai fie umilit sub ochii mei”, a mărturisit Oprah.

Ulterior, emisiunea a pus tot mai mult accent pe povești personale, experiențe de viață și conversații despre vulnerabilitate și alegeri.

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Tags: prezentatoare tv Andreea Esca
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