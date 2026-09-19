Alina Laufer, mărturisiri dureroase despre cel mai greu an din viața ei: „Au fost momente dificile”

Alina Laufer a vorbit deschis despre drama trăită în ultimul an: pierderea mamei, accidentul fiului și valul de hate provocat de o operație estetică.

Alina Laufer a fost supusă unor încercări succesive: pierderea celei mai importante persoane din viața sa, accidentarea fiului său și un val intens de critici în mediul online în urma unei proceduri estetice.

Pierderea mamei a avut loc chiar în perioada în care Alina Laufer se afla în plin proces de recuperare fizică după o intervenție chirurgicală la care fusese supusă recent.

Moartea mamei, cea mai grea lovitură pentru Alina Laufer

Fosta soție a lui Jorge a explicat că nu se aștepta ca starea de sănătate a mamei sale să se degradeze atât de rapid. Confruntată în paralel cu o reacție dură din partea comunității din mediul online din cauza schimbării sale de imagine, Alina Laufer a trebuit să își găsească resurse pentru a merge mai departe.

„A fost un an greu, într-adevăr. Au fost momente dificile. Mă gândeam chiar acum că vremea asta era preferata mamei mele. Nouă ne plăcea să ne plimbăm împreună. Pierderea mamei a fost cel mai dificil lucru. Cred că oricine o resimte așa. Chiar credeam că mama o să trăiască o perioadă mai îndelungată decât a fost să fie. De aceea, am avut curajul să fac intervenția. Într-adevăr, m-a prins într-o perioadă de recuperare. Valul de hate care s-a născut după aceea este ceva cu care m-am obișnuit”, a mărturisit Alina Laufer la Spynews TV Live.

Fiul ei, imobilizat la pat timp de o lună

Liniștea familiei a fost din nou tulburată, când fiul ei, Nathaniel, a suferit un accident în casă. În timp ce se juca în cameră cu sora lui, înainte de culcare, micuțul a sărit de pe pervaz și s-a rănit grav la un picior.