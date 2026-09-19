Diana Șucu, reacție după golul marcat de fiul său pentru Rapid: „În Giulești îi verificăm certificatul de naștere”

Andrei Șucu, în vârstă de 17 ani, a avut parte de un debut spectaculos în Giulești, în partida Rapid – FC Argeș, încheiată cu scorul de 3-1. Tânărul atacant a marcat la mai puțin de un minut după ce a fost introdus pe teren, iar părinții săi, Dan și Diana Șucu, au urmărit momentul din tribune.

Rapid a câștigat cu 3-1 partida disputată împotriva lui FC Argeș, în etapa a 10-a din SuperLiga României. Golurile formației giuleștene au fost înscrise de Grameni, în minutele 21 și 57, și Andrei Șucu, în minutul 90+4. Pentru oaspeți a marcat Oancea, în minutul 68.

Andrei Șucu a fost introdus pe teren în minutul 90+4, iar la mai puțin de 30 de secunde a reușit să înscrie. După o combinație cu Bubanja, atacantul a trimis mingea în poarta lui FC Argeș și a stabilit rezultatul final.

Pentru fotbalistul de 17 ani, momentul a reprezentat debutul în Giulești și primul său gol pentru echipa mare a Rapidului.

Dan și Diana Șucu au urmărit momentul din tribune

În tribune s-au aflat și părinții lui Andrei, Dan și Diana Șucu. Cei doi au reacționat imediat după gol și s-au îmbrățișat, în timp ce persoanele aflate în apropierea lor i-au felicitat pentru reușita fiului.

La scurt timp după încheierea partidei, Diana Șucu a publicat pe Instagram un mesaj referitor la reacțiile apărute în jurul debutului fiului său. „Rapid câștigă, Șucu marchează, iar România caută «pila». La Manchester îi spunem talent, în Giulești îi verificăm certificatul de naștere", a scris Diana Șucu pe InstaStory.

Mesajul face referire la discuțiile apărute în jurul numelui de familie al tânărului fotbalist și la ideea că ascensiunea sa ar putea fi pusă pe seama relației cu tatăl său.

Andrei Șucu: „Când am văzut că a intrat mingea în poartă, nu mi-a venit să cred”

După meci, Andrei Șucu a vorbit despre emoțiile trăite în momentul debutului și despre golul înscris în ultimele secunde ale partidei.

„Sincer, nu am cuvinte în momentul acesta să pot descrie ce simt. Adică probabil că o să fac un milion de greșeli gramaticale, cred că e și normal, cred că și de exprimare. Nu ai cum, în momentul acesta sunt foarte bucuros. Când am văzut că a intrat mingea în poartă, nu mi-a venit să cred, credeam că visez.

Nu i-am văzut pe ai mei (n.r. - imediat după ce a dat gol). După, pe telefon. Atunci nu conștientizam ce am făcut. Am visat și aseară, am visat de când am călcat prima dată pe Giulești că o să marchez. Acum, că am marcat la debut, după un minut, e și mai și. Nu pot să zic prea multe, sunt mult prea bucuros.

Nici nu am simțit-o sincer. În acel moment nu simți nimic, ești încălzit. Nu a fost ușor, de la 14 ani am fost targetat întruna. Este o responsabilitate pe care mi-o asum, nu este nimic nou. Acum aștept emisiunea de luni dimineață.

(n.r. - dacă a vorbit cu părinții săi) Nu am vorbit cu ei încă. Aștept să mă duc acasă. Acum aș minți dacă v-aș spune că mă duc acasă. Chiar nu știu unde voi merge, dar acasă sigur nu!