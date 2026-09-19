Pasagerii care intenționează să călătorească pe ruta feroviară internațională dintre Viena și București Nord în următoarele luni trebuie să ia în calcul modificări importante de program.

Cursa internațională IR 347 „Dacia” va circula după un orar ajustat temporar pe teritoriul Ungariei, decizia fiind valabilă începând cu data de 21 septembrie și până la mijlocul lunii decembrie 2026, potrivit publicației Economedia.

Compania națională CFR Călători a transmis o informare oficială prin care precizează că a fost notificată de către administrația feroviară ungară MAV-START cu privire la ajustarea graficului de circulație.

Măsurile speciale sunt determinate de lucrările de modernizare și reparație desfășurate la infrastructura feroviară maghiară, mai exact pe tronsonul cuprins între stațiile Ferencvaros și Budapest-Kelenfold.

Noul program de mers al trenurilor va intra în vigoare din 21 septembrie 2026 și va fi menținut până pe 12 decembrie 2026. Din acest motiv, reprezentanții companiei feroviare de transport călători le recomandă tuturor pasagerilor să verifice cu atenție orele de plecare și sosire înainte de a-și achiziționa biletele sau de a pleca spre gară, astfel încât să își poată planifica legăturile în condiții optime.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de decalajele orare, detaliile privind mersul trenurilor pe rețeaua feroviară din Ungaria pot fi consultate direct pe portalul oficial al căilor ferate maghiare MAV.

În egală măsură, informațiile actualizate despre traficul internațional sunt disponibile și prin intermediul canalelor oficiale ale CFR Călători.