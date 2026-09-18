Europa-Park din Germania a fost desemnat din nou cel mai bun parc tematic din lume la Golden Ticket Awards 2026. Parcul din Rust a câștigat prestigiosul premiu pentru a 11-a oară, devansând în clasamentul Amusement Today parcuri precum Walt Disney World și Universal Studios.

Europa-Park este din nou „cel mai bun parc tematic din lume”

Europa-Park a câștigat pentru a 11-a oară premiul Golden Ticket Award pentru „Best Park”, una dintre cele mai importante distincții acordate în industria parcurilor de distracții..

Premiul a fost anunțat pe 12 septembrie 2026, în cadrul ceremoniei Golden Ticket Awards organizate la COTALand, în campusul Circuit of the Americas din Austin, Texas.

Potrivit Amusement Today, clasamentele din 2026 au fost stabilite în urma unui sondaj internațional cu peste 500 de buletine de vot transmise unor persoane cu experiență în industria parcurilor și atracțiilor. Aproximativ 300 de profesioniști din domeniu au participat la ceremonia de premiere.

„Premiul pentru cel mai bun parc a fost acordat parcului Europa-Park din Germania. Este pentru a unsprezecea oară când cel mai vizitat parc tematic din Germania câștigă marele premiu.”, a transmis Amusement Today.

Victoria din 2026 vine la un an după ce Europa-Park a sărbătorit a zecea victorie. În 2025, parcul din Rust a primit Golden Ticket Award pentru „Best Theme Park Worldwide” pentru a zecea oară, în anul în care a aniversat 50 de ani de la deschidere.

Europa-Park, peste Walt Disney World și Universal Studios

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Europa-Park concurează în aceste clasamente cu unele dintre cele mai cunoscute destinații de divertisment din lume.

Europa-Park precizează, în prezentarea oficială a premiului din 2026, că parcul german s-a impus din nou în fața unor nume precum Walt Disney World și Universal Studios.

Totuși, clasamentul Golden Ticket Awards nu trebuie confundat cu un clasament universal al tuturor parcurilor de distracții din lume.

Este un clasament realizat în cadrul sistemului de vot al Amusement Today, pe baza voturilor participanților la sondaj.

Rulantica rămâne în topul mondial al parcurilor acvatice

Europa-Park Resort nu s-a remarcat doar prin premiul principal.

Rulantica, parcul acvatic al resortului, s-a clasat pe locul 4 în lume în categoria Best Water Park. Europa-Park precizează că Rulantica și-a păstrat poziția în clasamentul internațional.

Compania-mamă, MACK Rides, a fost premiată și cu locul al doilea la categoria „Cea mai bună atracție acvatică” pentru barca cu balansoar „Mission Bermudes”. „Ride to Happiness” a ocupat locul cinci la categoria „Cel mai bun montagne russe din oțel”, în timp ce „Stardust Racers” s-a clasat pe locul zece.

Voltron Nevera, în Top 10 mondial

O altă performanță importantă pentru Europa-Park este clasarea roller coasterului Voltron Nevera powered by Rimac în Top 10 mondial.

În 2026, Voltron Nevera s-a clasat pe locul 9 în categoria Best Steel Roller Coaster. Europa-Park precizează că această categorie include aproape 6.000 de montagne-russe din oțel la nivel mondial.

Astfel, atracția lansată în 2024 continuă să fie prezentă în topul internațional al roller coasterelor din oțel.

Europa-Park, pe locul 2 la categoria cel mai frumos parc tematic

Parcul din Rust a obținut și alte rezultate importante în clasamentul Golden Ticket Awards 2026.

Europa-Park s-a clasat pe locul 2 în lume la „Most Beautiful Theme Park” și a fost desemnat cel mai bun parc tematic din Europa la categoria „Best Guest Experience”.

Pentru Europa-Park, aceste rezultate se adaugă premiului principal și consolidează prezența parcului german în mai multe categorii ale Golden Ticket Awards.

După anunțarea rezultatului, Europa-Park a transmis un mesaj dedicat echipei și vizitatorilor săi.

„Pentru a 11-a oară: „Cel mai bun parc de distracții din lume”. Am adus din nou premiul Golden Ticket Award la Rust! Dar acest premiu nu ne aparține doar nouă. El aparține fiecărei familii care a strâns și a împărtășit amintiri aici, fiecărui grup de prieteni care a cucerit împreună roller coasterele noastre și fiecărui oaspete care și-a petrecut timpul prețios alături de noi. Și aparține celor care se asigură că aceste momente speciale au loc în fiecare zi: angajații noștri incredibili. Voi toți ați făcut acest lucru posibil. Vă mulțumim!”, este postarea de pe pagina de Facebook a parcului din Germania.

Europa-Park are peste 100 de atracții și peste 7 milioane de vizitatori

Europa-Park afirmă că în fiecare sezon primește peste 7 milioane de vizitatori din întreaga lume. Resortul include, de asemenea, șase hoteluri de 4 stele.

În 2026, parcul a adăugat și zona tematică Monaco, prezentată de Europa-Park drept cea de-a 18-a zonă tematică europeană.