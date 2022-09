Andreea Esca a avut parte de o surpriză în emisiunea „La Măruță”, iar soțul și băiatul lor au fost prezenți în platou. Deși nu-i place să fie în lumina reflectoarelor, Aris a fost convins de Cristina Șeulean, reporter la PRO TV, să vină în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Am zis că nu prea vreau să vin, dar m-a convins Cristina”, a spus fiul Andreei Esca. Măruță a fost curios să afle de la cine primește tânărul mai multe sfaturi despre fete, iar sora lui, Alexia Eram, este cea care îl sfătuiește. „E foarte greu, cred că Alexia”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Aris Melkior studiază în Barcelona și s-a mutat acolo până va termina facultatea. El a spus îi e dor de familia lui, dar și de mâncarea mamei sale. Andreea Esca i-a trimis băiatului ei salată de vinete și celebra ei tartă cu praz, care sunt preparatele preferate ale fiului ei.

„M-am mutat în Barcelona. Mai am o lună de vacanță și după mă întorc. Îmi place foarte mult, dar e prima dată când am stat atât de mult departe de casă și mi-am dat seama că îmi e dor de familie. Patru luni am stat cel mai mult fără să-i văd. I-am zis să-mi trimită salată de vinete prin curier și mi-a adus-o”, a povestit Aris la PRO TV.

Recomandări Un etnic român din Odesa povestește pentru Libertatea ce s-a schimbat în capitala maritimă a Ucrainei după 6 luni de război

„Poți să îți imaginezi că trimit în Barcelona salată de vinete și tartă cu praz? Înainte mama ta nu-ți trimitea cu nașul?”, a spus Andreea Esca.

Aris Melkior a absolvit liceul în vara lui 2021 și în același an a plecat la facultate în Barcelona. Într-un interviu pentru Libertatea, vedeta a fost cea care a dezvăluit despre studiile băiatului. „A plecat la o facultate de business la Barcelona”, a spus prezentatoarea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Produsul retras de urgență din magazinele Lidl. Alertă alimentară: ‘Nu le mâncați’

Observatornews.ro Afacerea cu care două românce, noră şi soacră, au dat lovitura în Italia. Loredana și Beatrice au găsit reţeta succesului: ''Se trăiește foarte bine''

Știrileprotv.ro Un pod de autostradă a fost construit în jurul unei case. De ce a refuzat proprietarul să se mute

FANATIK.RO Regulament Sunt celebru, scoate-mă de aici! Ce reguli trebuie să respecte concurenții și unde se filmează emisiunea

Orangesport.ro FOTO | Soţia unui cunoscut arbitru a postat imagini necenzurate. Ce poze a urcat pe net

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2022. Leii nu are rost să se întoarcă din drumul lor, nici măcar de dragul unor persoane care susțin că sunt de partea lor

PUBLICITATE Vodafone și-a diversificat oferta de electronice și electrocasnice smart! Ce găsești acum în magazine