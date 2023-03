A treia ediție din „Topul celor mai de succes femei din România” arată încă o dată că succesul, indiferent că vorbim despre femei sau bărbați, nu poate fi atins dacă nu există determinare și perseverență, dar și dorința de perfecționare, de a investi constant în tine pentru a fi cea mai bună versiune a ta.

Pe locul 1 se află un self-made icon al televiziunii, o femeie care, prin profesionalismul ei și prin consecvență, a ajuns să fi e menționată chiar și în unele manuale de istorie. Pe locul 2, românii au votat o femeie de afaceri care a pus pe picioare unul dintre cele mai renumite branduri românești. Nu este singura, căci în topul din acest an a fost votată și cea mai cea mai bogată femeie din România, cea care a fost numită și „Doamna Cash”.

„Top femei de succes 2023” este o campanie realizată de „Zile și Nopți” și „Magic FM”. În perioada 3 – 20 februarie a avut loc campania, iar în total au votat 1724 persoane. Întrebările au fost deschise, iar fiecărui respondent i s-a cerut să propună în top 3 femei de succes din România. Sondajul a fost făcut în parteneriat cu firma de studii de piață.

Topul celor mai de succes femei din România

LOCUL 9

Andreea Raicu

A fost una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România și a debutat ca model, iar în momentul de față este un fashion icon și influencer, pe Instagram având peste 600 de mii de fani (oricât de mult ar spune ea că detestă social media). În showbiz, Andreea Raicu și-a făcut intrarea prezentând emisiuni populare de divertisment, precum „Big Brother” (2003-2004) și „Megastar” (2006- 2008), dar și emisiuni de fashion și stil, precum „Pro fashion” sau „Stil”.

De altfel, ea este un reper atunci când vine vorba de bun gust vestimentar și de aceea a și fost stilist pentru diverse reviste de modă și a lansat colecții împreună cu importanți designeri români, a produs, conceput și promovat proiecte media care de fiecare dată au avut în centrul lor lifestyle-ul desăvârșit prin stil și echilibru.

În ultimii ani, Andreea Raicu s-a concentrat mai mult pe propriul brand, numele ei regăsindu-se acum pe haine din colecția proprie, pe programe de dezvoltare personală, fitness, feminitate sau meditație, lumânări parfumate și agende.

Foarte mediatizate au fost și relațiile pe care Andreea Raicu le-a avut cu bărbați celebri precum fotbalistul Cristi Chivu sau Tudor Chirilă.

LOCUL 8

Camelia Șucu

Camelia Șucu e cunoscută drept cea mai bogată femeie din România și ajunsese să fie cunoscută într-o perioadă și drept „Doamna Cash”. Are în spate o carieră ce se întinde pe o perioadă de peste 25 de ani în business, iar în momentul de față jonglează perfect cu rolurile de mamă, bunică, antreprenor sau style icon. Acum, averea ei este estimată la 57 de milioane de euro. Mare parte din aceasta a provenit în urma celui mai scump divorţ din România.

Camelia și-a încheiat socotelile cu fostul soţ, milionarul Dan Șucu, în 2007. De pe urma acelei despărțiri, ea a rămas cu o avere considerabilă, o sumă record de aproximativ 40 de milioane de euro. Banii i se cuveneau pe deplin, având în vedere că în 1993, cei doi soți au pus împreună bazele uneia dintre cele mai mari afaceri cu mobilă din Europa – Mobexpert clasându-se printre primele 12 întreprinderi europene din industria mobilei.

Camelia Șucu a fost preocupată și să transmită mai departe valorile și lecțiile învățate în cariera sa de antreprenor, astfel a ajuns să fie un mentor pentru fiicele sale, Ioana și Cristina, care îi calcă deja pe urme.

LOCUL 7

Nadia Comăneci

Nadia Comăneci nu mai are nevoie de nicio prezentare. A făcut ca România să fie renumită în lumea largă pentru performanțele în gimnastică, iar avântul dat de ea atunci se simte și în generațiile de astăzi. În întrecerea de la paralele inegale din cadrul Jocurilor Olimpice de la Montreal, din 1976, Nadia a obținut prima nota de 10 din istoria întrecerilor olimpice de gimnastică.

Astfel, presa internațională a numit-o pe Nadia, la acel moment, „Zeița de la Montreal” și „Perfect Nadia”. Pentru rezultatul obținut de Nadia (7 note de 10), acea ediție a JO a intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comăneci”.

De asemenea, Nadia a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească și două medalii de argint, la sărituri și cu echipa, la CM din 1978, de la Strasbourg. În 1979, la CM de la Forth Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a cucerit primul titlu de campioană mondială pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

De-a lungul carierei sportive, Nadia Comăneci a înregistrat multe performanțe și recorduri, iar în 1984 s-a retras cu un palmares de 24 de medalii câștigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În noiembrie 1989, Nadia a fugit din România comunistă în Statele Unite ale Americii. Acolo, ea s-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA și campion olimpic.

LOCUL 6

Delia

Delia este o reprezentantă importantă a industriei muzicale autohtone. Ea este cântăreață, compozitoare, dansatoare, vedetă de televiziune și, nu în ultimul rând, fashion icon și influencer, cu 2,6 milioane de urmăritori pe Instagram.

Înainte de a se lansa în cariera solo, Delia a făcut parte, în perioada 1999-2003, din formația fenomen N&D, alături de care a scos patru albume, cunoscând astfel succesul la nivel național. Piesele duo-ului pop de atunci au devenit extrem de populare, ceea ce i-a dat Deliei curajul de a-și lansa cariera solo. Din acel moment și până în prezent, ea a lansat cinci albume solo: „Parfum de fericire” (2003), „Listen Up!” (2007), „Pe aripi de vânt” (2015), „Deliria” (2016), „7” (2020), iar un nou album este în pregătire.

Concertele ei sunt tot timpul sold-out și, de-a lungul timpului, s-au transformat în adevărate spectacole multimedia – amintim aici concertele concept Winter Wonderland (2016), Psihedelia (2017), Acadelia (2018), Cum era (2020).

Cariera ei muzicală a fost completată și de o carieră în televiziune, devenind astfel și mai îndrăgită. În 2011, ea a acceptat să fie unul dintre jurații competiției muzicale „X Factor România” și, mai apoi, „iUmor”, unde românii i-au descoperit și latura plină de umor, dar și mult mai multe aspecte din viața personală.

LOCUL 5

Andreea Marin

Andreea Marin a fost mulți ani una dintre cele mai influente voci din media și încă este, pentru că nu degeaba a ajuns să ocupe locul 5 în acest top. Întreaga Românie o cunoaște pentru emisiunea fenomen „Surprize, surprize”, difuzată pe TVR1, în perioada 1999 – 2007 – cel mai urmărit spectacol de televiziune din România timp de nouă ani la rând. Însă, ea are în spate o lungă carieră jurnalistică și de prezentatoare TV și pentru alte emisiuni foarte îndrăgite de români.

De asemenea, Andreea Marin a mai fost jurat și în emisiunea „Uite cine dansează!”, difuzată de postul de televiziune Pro TV, iar din octombrie 2020 este co-producătoare și realizatoarea emisiunii „Nu există nu se poate!”, difuzată de postul de televiziune TVR 2.

Dar cariera Andreei Marin nu s-a limitat doar la prezentarea de emisiuni, ea a produs și a apărut în multe documentare filmate în locații exotice și a reușit și performanța de a fi prima jurnalistă din România care a escaladat vârful Kilimanjaro, „Acoperișul Africii”, o experiență în urma căreia a co-produs documentarul „Kilimanjaro 2001”, realizat pentru TVR. Acesta a înregistrat cea mai mare audiență la 1 decembrie 2001.

Succesul Andreei Marin poate fi măsurat și în numeroasele premii din showbiz pe care vedeta le-a câștigat de-a lungul timpului, dar și în milioanele de urmăritori pe care-i are în mediul online: 1,6 milioane pe Facebook și 640 de mii pe Instagram.

LOCUL 4

Andra

Iată că de această dată, pe locul 4 găsim o cântăreață. Este vorba despre una dintre cele mai îndrăgite și populare artiste ale momentului: Andra. Cu o carieră demnă de invidiat, Andra a muncit din greu pentru ceea ce are acum și pentru statutul de vedetă absolută cu care se poate mândri – e greu de crezut că există cineva din România care să nu o recunoască sau care poate spune că n-a ascultat niciodată o piesă din repertoriul ei.

Andra s-a lansat în muzică de la 14 ani, iar de-a lungul unei cariere ce se întinde pe mai mult de 20 de ani, ea a reușit să adune 12 albume muzicale. „De la frate la soră” (2007) a reușit performanța de a deveni cel mai bine vândut material discografic din România în anul lansării. Datorită recordului de vânzări a primit Discul de Platină, dar și pe cel de Diamant.

O altă performanță cu care se poate mândri este faptul că toate single-urile sale au intrat, la scurt timp de la lansare, în majoritatea „Top 10”- urilor din România.

De asemenea, Andra este cunoscută publicului din România și pentru cariera sa TV. Prima emisiune pe care a prezentat-o a fost „O-la-la” (ProTV), un concurs de karaoke televizat, dar din 2011, ea a devenit unul dintre jurații emisiunii „Românii au talent”, programul TV de divertisment cu cele mai mari audiențe înregistrate vreodată în România.

Succesul l-a cunoscut și în mediul online, unde a înregistrat deja mai multe performanțe. De exemplu, în 2015, single-ul „Niciodată să nu spui niciodată” a fost primul clip din România care a avut peste un milion de vizualizări în mai puțin de 24 de ore.

LOCUL 3

Simona Halep

În toamna anului trecut, Simona Halep a primit o mare lovitură, fiind testată pozitiv la un control antidoping, iar în momentul de față, ea așteaptă finalizarea anchetei și un verdict. Cu toate acestea, Simona nu o să piardă niciodată locul special pe care-l are în inimile românilor.

De-a lungul carierei sale, a reușit multe performanțe, iar câteva dintre ele au făcut ca România să fie privită la nivel mondial cu ceva mai mult respect. Merită amintit aici faptul că Simona e singura jucătoare de tenis din România care a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, în 2017 și 2018. A ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni, ceea ce a pus-o pe locul al 10-lea în clasamentul longevității ca lider al circuitului. În prezent, ea se află pe locul 19 mondial.

Palmaresul ei este impresionant din toate punctele de vedere, fiind cea mai renumită și de succes jucătoare de tenis din istoria României.

A câștigat la simplu 23 turnee WTA (trei în 2020 și unul în 2022), dintre care cele mai importante sunt cele două titluri de Grand Slam – Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019 – și turneele Premier Mandatory de la Indian Wells și Madrid. A disputat și finala Turneului Campionilor în 2014. A fost desemnată Jucătoarea Anului 2018 de WTA și Cea Mai Populară Jucătoare în alți doi ani consecutivi, 2014 și 2015. În plus, trei ani la rând a fost Favorita Fanilor la simplu, în 2017, 2018 și 2019.

LOCUL 2

Cristina Bâtlan

Numele Cristinei Bâtlan se confundă astăzi cu „Musette”, brand pe care l-a pus pe picioare și care a cunoscut un succes enorm. În prezent, acesta este cunoscut drept cel mai important brand de încălţăminte realizat de o echipă românească.

Pasiunea pentru lumea fashionului, cea care i-a marcat viața și a transformat-o în ceea ce este astăzi, i-a fost insuflată de bunica ei, care iubea nespus de mult moda, mai ales pantofii.

Încă de la 19 ani, Cristina Bâtlan s-a gândit că-și dorește propria afacere mai mult decât o diplomă, iar urmărind acest vis, în 1995, împreună cu soțul ei, Roberto Bâtlan, au reușit să pună bazele unei afaceri cu materiale textile. Inițial a fost vorba de o fabrică de genți, care mai apoi s-a transformat în brandul „Musette”.

An de an, afacerea a crescut, iar astăzi are peste 600 de angajați, două fabrici şi 28 de magazine în toată ţara. Cifra de afaceri a magazinelor Musette se ridică la suma de 16 milioane de euro.

Pentru realizările sale, Cristina Bâtlan a fost inclusă de mai multe ori în Topul Forbes al celor mai influente femei din România.

Astfel, Cristina Bâtlan a fost opțiunea evidentă pentru a face parte din juriul emisiunii „Imperiul Leilor” de pe Pro Tv, unde, din 2020 și până în prezent, este business angel, având misiunea să găsească idei bune, în care merită investite sume importante de bani.

LOCUL 1

Andreea Esca

Anul trecut, Andreea Esca s-a clasat pe locul 2 în topul celor mai de succes femei din România. De atunci și până în prezent, ceva s-a schimbat în preferințele românilor, iar cea mai renumită „știristă” din România a cucerit locul 1 la ediția din acest an.

Însă, Andreea Esca nu mai e de mult doar un om de televiziune renumit, deși conduce detașat orice fel de top al prezentatorilor de știri. Cu peste 25 de ani de carieră în televiziune, ea s-a transformat într-un simbol al profesionalismului și al dezinvolturii, devenind o vedetă absolută și un exemplu pozitiv, pe care mulți încearcă să-l urmeze.

De asemenea, ea a dezvoltat și o carieră de succes în online, fiind una dintre cele mai apreciate figuri din social media. În plus, ea face parte și din echipa de reporteri „CNN World Report”, a condus timp de 10 ani revista The ONE și deține publicația Alist Magazine.

Revenind la meseria care a consacrat-o, Andreea Esca și-a început cariera la 1 decembrie 1995, aceasta fiind și data de lansare a postului Pro TV, unde a prezentat constant „Știrile de la ora 19.00”, cu mici întreruperi datorate doar concediilor de maternitate sau de odihnă. Acest lucru a transformat-o pe Andreea Esca în cea mai longevivă prezentatoare de știri din România.

Popularitatea ei a fost constant confirmată de câștigarea multor premii din showbiz, dintre care menționăm doar: „Premiul pentru cel mai bun prezentator de știri” (2001, 2002, 2003), Premiul „Femeia Anului 2003”, oferit de revista Avantaje, Premiul CAN (2002), „Cel mai iubit om de televiziune” (2003), „Premiul de excelență” al TV Mania (2008).

Cu un sfert de secol de carieră în televiziune, în spatele pupitrului de știri, Andreea Esca a devenit un simbol al jurnalelor de știri și a ajuns chiar să fie menționată și în unele manuale de istorie. Astfel, e de la sine înțeles că ea conduce detașat orice fel de top al prezentatorilor de știri și că va trece mult timp până să fie devansată.

În plus, la popularitatea Andreei Esca, acum contribuie și succesul în online de care se bucură fiica sa, Alexia Eram, în vârstă de 22 de ani.

Ea este unul dintre influencerii extrem de populari din România, fiind urmărită de peste 720 de mii de oameni pe pagina sa de Instagram.

