Andreea Esca prezintă știrile PRO TV de 25 de ani. Ce spune despre această experiență. „Sună foarte mult și nu mi-am dat seama când au trecut anii”

„Am adormit către ora 2 dimineaţa, pentru că am mereu emoţii înainte de 1 Decembrie. Mi-am făcut de lucru, am văzut ultimul episod din The Undoing pe HBO GO, ultimele două din Queen Gambit pe Netflix şi am zis că o să cad lată…

Dar cum am pus capul pe pernă, m-a lovit o revelaţie care m-a trezit la loc! Prezint jurnalul de ştiri la PRO TV de un sfert de secol! UAU! Sună foarte mult.

Şi nu mi-am dat seama când au trecut anii. Pentru că mi-a plăcut, pentru că m-am obişnuit, pentru că nu e plictisitor, pentru că, pentru că… Dar mai presus de orice, pentru că suntem o gaşcă.

Noi, ăştia de la ştiri :). Între timp, desigur că mulţi au venit şi au plecat, emisiunile de dinainte, dintre şi după jurnale se mai schimbă, dar există acest miez care păstrează direcţia, spiritul şi sufletul, sau cel puţin asta ne dorim. Şi ştiţi ceva, de multe ori şi cei care pleacă, rămân cu mare parte din suflet aici pentru totdeauna”, a scris ea pe alistmagazine.ro.

Andreea Esca a afirmat că anul acesta e tristă și a explicat și de ce. „E ceva în viaţa noastră de «protv-işti» care dă dependenţă.

Şi bănuiesc că e atmosfera aceea în care faci ceva de drag alături de prieteni. Cred că din acelaşi motiv sunt şi tristă anul acesta.

Pentru că de 25 de ani nu a existat 1 Decembrie fără ca, după încheierea programului de ştiri, să nu vină întâlnirea cu sute de colegi, la care povestim de toate de peste an, dansăm, râdem, aşteptăm cu emoţie premiile PRO”, a mai scris Andreea Esca.

