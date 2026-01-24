„Am avut un cot fracturat fără deplasare. El a avut tibia un pic julită. El a căzut cu motor cu tot pe partea dreaptă pe loc”, a spus Andreea, în emisiunea „La Măruță”.

Actrița a explicat că impactul nu a putut fi evitat, deși soțul ei a frânat. Andreea nu-l învinovățește pe șoferul care a provocat accidentul, fiind convinsă că nici el nu și l-a dorit.

„Eram împreună pe motocicletă. Ne-am trezit cu o mașină că face dreapta de pe banda trei, cred. Nu s-a putut evita impactul. Am intrat în portiera lui dreapta. Mi-am dat seama înainte de impact că vom face accident. Cabral a frânat cât a putut, dar n-a avut distanța suficientă.

Nu mi-am dat seama că voi sări de pe motocicletă. Am zburat de pe locul din spate. M-a aruncat la vreo 5 metri în față și la 3 metri înălțime. Nu am filmarea, polițiștii s-au uitat pe camerele de supraveghere. Îmi imaginez că a fost la înălțime pentru că am zburat peste mașină fără să o ating. Am aterizat în mijlocul străzii, pe asfaltul fierbinte”, a povestit vedeta.

„De la impact până când am aterizat eu am trăit un film întreg. Zici că am avut accidentul în reluare. Am avut niște gânduri fixe, clare. Să-mi protejez capul, deși aveam desigur cască. De-aia mi-am fracturat mâna, pentru că am pus mâna și m-am rostogolit. Mi-au spus polițiștii că am fost ninja. (râde) Și imediat cum m-am izbit m-am gândit să fug din stradă să nu mă lovească altă mașină. Putea un alt șofer nevinovat să mă lovească”, a mai mărturisit.

Andreea a avut dureri cumplite și inițial a crezut că lucrurile sunt mult mai grave. „De la izbitură am simțit o durere puternică în zona coastelor și șoldul stâng mă durea foarte tare. Aveam mâna ruptă, dar durerea mai pregnantă a fost la coaste.

Mi-am imaginat că am coastele rupte și că îmi vor perfora plămânul și că probabil mai am câteva minute. În momentul acela m-am panicat pentru că am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată. Grija mea principală asta a fost. Că am doi copii mici și că pentru ei e foarte nedrept. Nevinovați, ziua, fără viteză, în mijlocul orașului. A fost un moment de cotitură în viața noastră. Mi-am propus să petrec mai mult timp de calitate cu copiii”, a mai spus Andreea.

