Chiar dacă afirmă că ei nu țin socoteala anilor petrecuți împreună, Andreea Ibacka a vorbit recent despre căsnicia cu simpaticul prezentator TV.

Întrebată de jurnaliștii de la Viva care este secretul unui mariaj fericit, actrița a precizat că nu există niciun secret și că, așa cum se întâmplă în orice cuplu, nu este totul roz în mariajul ei cu Cabral.

„Nu avem un secret. Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a spus Andreea Ibacka pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

În trecut, Cabral vorbea și el despre cum merg lucrurile în mariajul pe care îl are cu Andreea Ibacka. Iar prezentatorul de la PRO TV afirma pe internet că nu trebuie să-i ceară voie soției când iese cu prietenii sau merge la diferite evenimente, așa cum nici ea nu are nevoie de aprobarea lui în momentul în care vrea să-și schimbe mașina sau să plece în oraș.

„Foarte simpatici mi se par cei care-mi spun: Cum de te-a lăsat Andreea să mergi la curse / festival / snowboard / bere cu băieții / orice?! De parcă Andreea Ibacka e mămica mea care m-a făcut pe mine și trebuie să mă lase ea să… orice. La fel cum se presupune că eu ar trebui să fiu de acord când ea vrea să schimbe mașina / să iasă cu fetele / să plece la festival / să orice”, scria Cabral pe Facebook în trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE