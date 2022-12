Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, are în plan să plece din România pentru a studia într-o altă țară. Ea își dorește să urmeze o carieră în avocatură, iar părinții săi o susținut necondiționat. Pentru Andreea Marin, educația fiicei sale este mereu pe primul loc, astfel că îi respectă deciziile indiferent cât de dureros ar fi pentru ea.

Invitată în emisiunea prezentată de Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel la PRO TV, fosta soție a lui Ștefan Bănică a recunoscut că a fost afectată în momentul în care Violeta i-a spus că vrea să plece din țară. Mai sunt mai bine de doi ani până când fiica sa va termina liceul, însă știe că acest moment se apropie cu pași grăbiți.

„Violeta este acum cu mintea departe, trece și de Moș Crăciun și de renii lui. Se gândește deja către facultate. Deși mai sunt doi ani, dar știi cum zboară? Dacă au zburat cei 15 și e înaltă cât mine. Își dorește foarte mult să studieze Dreptul la momentul acesta. Vom vedea. Undeva peste Ocean, așa visează. Eu o susțin. Ca mamă o susțin. Mi s-ar părea chiar frumos să reușească. Acum încerc să îi și spun că în doi ani se pot schimba lucrurile și că mai poți să îți schimbi părerea și te poate acapara un alt vis, o altă pasiune. Ea e foarte hotărâtă, dar eu știu cum e. Am pornit pe drumul informaticii. Am început facultatea și am și terminat-o și până la urmă am ajuns să fiu un comunicator”, a povestit Andreea Marin la „Vorbește Lumea”, potrivit unica.ro.

Violeta își dorește să meargă la o facultate în Statele Unite ale Americii, astfel că distanța față de casă și de părinții săi ar fi mult mai mare decât dacă ar alege să studieze la o facultate din Europa. Deși știe că îi va fi greu fără fiica sa, Andreea Marin a mărturisit că o va susține necondiționat și va face tot posibilul să o ajute să reușească pe drumul pe care și l-a ales.

„Nu e ușor să știu asta. Și sincer, am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi la povestea asta. Nu e deloc simplu să știi că pleacă de acasă copilul tău. Și dacă pleacă de aici până la Roman, de unde sunt eu, dar să știi că îți e mai greu de ajuns și nu îți e la îndemână să-l îmbrățișezi”, a mai dezvăluit Andreea Marin.

Andreea Marin a împlinit 48 de ani

Pe 22 decembrie, Andreea Marin a împlinit 48 de ani. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize!” a povestit cum și-a petrecut ziua de naștere.

„E o lună plină de sărbători pentru noi. A fost o lună cu inima plină pentru mine, cu oameni dragi alături. Îmi place ca de ziua mea să petrec în pijamale cu toți cei dragi care vin să mă vadă, cu toții suntem la fel. Sau am făcut o competiție de pulovere vintage, dar care de care mai urâte, mai trăznite și ne-am distrat pe cinste cu treaba asta. E o plăcere să te simți comod, să nu îți pui tocuri. Sunt sătulă de astfel de apariții dichisite. De ziua mea vreau să mă simt bine în papucii mei, alături de cei dragi”, a mai spus Andreea Marin la „Vorbește Lumea”.

Andreea Marin, despre relația pe care o are cu Violeta

Prezentatoarea TV a vorbit despre relația pe care o are cu adolescenta. De asemenea, aceasta a povestit cum își petrec ele timpul în fiecare zi.

„Mai ales când stăm umăr la umăr pentru că avem aproape aceeași înălțime și eu o văd la fel de bine în brațele mele ca bebeluș. Chiar râd uneori și îi spun că va fi pentru mine mereu bebelușul meu, asta este. E frumos să trecem prin viață împreună, prietene, și să avem încredere una în cealaltă. În același timp, fiecare etapă are frumusețea și greutățile ei”, a povestit Andreea Marin pentru Ego.

„Chiar mă trezesc câteodată dimineața cu ea în brațele mele. Nu ne culcăm împreună, dar ne trezim. Mă trezesc cu ea alături. E frumos pentru că la adolescență ei caută să se îndepărteze de noi, să-și câștige independența și câte o surpriză din asta îmi face bine așa”, a mai adăugat vedeta.

