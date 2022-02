Andreea Marin, 47 de ani, a stat la taifas cu Mihai Morar în cadrul podcast-ului ”Fain și simplu”, ediția cu numărul 50. ”Zâna Surprizelor” nu a făcut incursiuni doar în viața personală sau în cariera ei, ci a dezvăluit câteva dintre planurile sale de viitor.

”Aș renunța la viața mea ca să-i fie bine”

După trei mariaje nereușite, din cel cu Ștefan Bănică junior având singurul copil, momentan, Ana Violeta, 14 ani, vedeta din showbizz-ul românesc a dezvăluit că este împlinită de relația pe care o are cu diplomatul Adrian Brâncoveanu, dar visele ei nu se opresc aici. Își mai dorește un copil!

”Violeta se descurcă singură, e descurcăreață, dar asta și fiindcă a fost mama ei acolo. Un omuleț frumos pe interior, și conștient. Este cel mai reușit format al meu, singurul, deocamdată. Îmi mai doresc un copil! Este conștientă de valoarea lucrurilor, nu doar de prețul lor. Mi-ar plăcea să-i rămână cea mai puternică amintire a copilăriei, peste ani, cu mine. Nu știu dacă pot alege una, dar sper să-i rămână iubirea mea, cu tot ce înseamnă, este o iubire infinită pentru Violeta. Aș face orice pentru ea! Dacă aș fi pusă în situația de a renunța la viață ca ei să-i fie bine, aș face-o cu bucurie!”, a mărturisit Andreea Marin.

”Stingem lumina, ca să plătim mai puțin la curent”

Fără mamă de la vârsta de 9 ani, ”Zâna Surprizelor” a învățat și să fie ca o mamă pentru sora ei, împreună cu ea, cele două fetițe au învățat lecția cumpătării. Peste timp, Andreea Marin a insuflat aceleași idei fiicei sale, Violeta. ”Ieșeam din cameră și stingeam lumina, ca să plătim cât mai puțin la curent. Și azi îi zic fiicei mele să facă așa. Și e foarte bine, așa și trebuie, să nu irosim energiile. A venit fiica mea de la școală și m-a certat că am lăsat apa pornită! Tot încercând să fac zece lucruri deodată, am uitat-o. Mi-a oprit apa și mi-a zis: ”Să nu mai faci așa ceva! Ne-au învățat la școală că sunt copiii aceia în Africa și ar face orice pentru un strop de apă potabilă. Nu ai voie să o irosești!”. Mi-a plăcut lecția asta și mi-a adus aminte de copilăria mea. Întotdeauna, am economisit, am trăit cu mai puțin. Eu sunt cumpătată, nu ai să vezi că o să cumpăr genți scumpe, pantofi”, a spus vedeta TV.

A doua carte, în martie

Luna viitoare, a doua sa carte, după volumul ”Prețuiește viața” (2009), va vedea lumina tiparului. ”Nu există nu se poate” se va numi. Din ”Prețuiește viața” a mărturisit că a câștigat foarte mult, mai ales financiar. ”Lucrez tot cu echipa Bookzone, va apărea în martie. Stau și scriu seara la ea, după ce termin programul peste zi”, s-a confesat Andreea Marin.

