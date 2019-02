Andreea Marin, probleme la gleznă. „Tendonul lui Ahile a cedat”

Ziua de joi a început prost pentru vedeta de televiziune Andreea Marin. Aceasta a ajuns pe mâna specialiștilor din cauza unei probleme la gleznă.

„Din seria „grabă strică treaba” sau „așa nu, nu faceți ca mine!”: în loc să îmi încep ziua la sală de sport, așa cum îmi place și e sănătos, o încep alături de doctor și kinetoterapeut, care au grijă să-mi „repare” glezna dureroasă, pentru că nu am avut răbdarea de a face incălzirea cum se cuvine și tendonul lui Ahile a cedat.

La început, am crezut că e o joacă, o durere care va trece până a două zi, apoi am fost nevoită să stau bandajată o zi la pat, am devenit „cățelusul șchiop”, abia puneam piciorul în pămant, nici gând să mai pot merge de o săptămană la sport, adio tocuri… uite-așa!

Am înlocuit incălzirea dinainte de antrenament și stretchingul atât de necesar după efort cu fizioterapia și repaosul. Eu sunt energia întruchipată și pedeapsă mai mare nu există decât să mă obligi să stau, dar o să-mi fie invătătură de minte, și vouă dacă sunteți grăbiti că și mine.

Unde nu-i cap și e grabă, vai de picioare:) Câteva minute în plus înainte și după efort fac o mare diferență. Sunt însă pe drumul cel bun și abia aștept să mă întorc la mișcare, dar „împachetată” temeinic de acum înainte. Mea culpa! Și mulțumesc pentru grijă minunatei echipe”, a explicat Andreea Marin pe o rețea de socializare.

Andreea Marin, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Emisiunea Surprize, surprize, pe care a moderat-o ani de zile la Televiziunea Națională s-a bucurat de un imens succes la public. În plan personal, Andreea Marin formează un cuplu, în prezent, cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Andreea Marin este mama unei fete, Violeta, din căsnicia pe care a avut-o cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior.

