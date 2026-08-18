Procesul de schimbare a durat mai bine de doi ani, perioadă în care vedeta a lucrat alături de un medic nutriționist pentru a înțelege cum funcționează organismul. În prezent respectă o singură regulă principală legată de ritmul meselor, bazată pe un interval bine definit.

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„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.

Andreea Marin: „Aceasta este regula mea”

Fosta prezentatoare are, în general, doar două mese pe zi. „Țin și cont de această regulă de a mânca la șase-șapte ore pe zi. De obicei, între ora 12 și ora șase-șapte seara. Cam aceasta este regula mea”, a explicat vedeta pentru aceeași sursă.

O mare parte din alimentele pe care le consumă provin direct din propria grădină. În spațiul din jurul casei, vedeta cultivă roșii, castraveți, ceapă, dovlecei, ardei și plante aromatice. Pe lângă legumele proaspete, din meniul zilnic al familiei nu lipsesc preparatele lichide, precum supele sau ciorbele, apreciate pentru aportul lor nutrițional.

„În fiecare zi o ciorbiță sau o supă, sau o supă cremă, pentru că e mult mai ușor digerabilă, e plină de nutrienți. E exact ce îi trebuie corpului pentru a fi ajutat”, a completat aceasta.

Ce obicei are Andreea Marin în fiecare dimineață

Pe lângă alimentație, un rol esențial în menținerea echilibrului îl are mișcarea moderată și conectarea cu natura. Dimineața Andreei Marin începe de fiecare dată în grădină, unde petrece cel puțin 20 de minute în aer liber, un obicei care îi oferă energie pentru întreaga zi.

„Dimineața vin aici la fereastră, mă uit, îmi verific plantele, îmi verific legumele, văd dacă roșiile sunt de copilit, dacă e ceva de făcut. Ies cu tălpile goale prin iarbă în fiecare dimineață, ies cu puțină terapie și fac și puțină mișcare, măcar 20 de minute dimineața. Așa că asta e trezirea mea”, a spus fosta prezentatoare.

Vedeta subliniază că întreaga sa motivație s-a bazat pe dorința de a avea o viață sănătoasă și echilibrată pe termen lung.

„Eu nu-mi doresc să fiu un model de catwalk. Eu îmi doresc să fiu un om care trăiește mai mult, dar mai bine. Nu doar mult. Mi-am dorit foarte mult să învăț aceste principii corecte de viață sănătoasă”, a concluzionat Andreea Marin.