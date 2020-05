De Livia Lixandru,

„Dimineți cu iubire… Aseară, am primit în dar un jurnal minunat cu pagini inspiraționale, editat odată cu cartea Povestea mea, Michelle Obama – mulțumesc, dragostea mea!

Văzându-l, fetița mea l-a deschis și am zărit-o scriind ceva pe o pagină. Am dojenit-o puțin că îmi mâzgălește cadoul. Când m-am trezit, am răsfoit și… iată ce am găsit.

Mi-au dat lacrimile și mi s-a umplut inima de recunoștință și dragoste’, a mărturisit Andreea, după ce a văzut că Violeta i-a făcut, de fapt, o declarație de iubire, completând în dreptul rubricii Enumeră 5 persoane care au investit în tine când erai copil cuvântul MAMA.

Mesajul emoționant transmis de Andreea Marin, dedicat Violetei

Andreea Marin și-a exprimat regretul față de atitudinea, total nemeritată, avută față de fiica ei și i-a făcut, la rândul său, Violetei o declarație de dragoste.

„Uneori, îi credem doar, uităm de câtă profunzime sunt în stare, ne vine greu să credem că ei văd, realizează, apreciază eforturile noastre ca părinți. Dacă am conștientiza, ne-ar fi adesea mult mai ușor.

Cel mai bun combustibil pentru motorul nostru interior e dragostea lor. Când o simțim, o binecuvântare fără seamăn ne îmbrătișează inima. Oare ei știu cu adevărat cât de mult îi iubim?

Știm să exprimăm tumultul de dragoste care locuiește în noi de când i-am simțit sămânța în noi, crescând în fiecare clipă, de atunci până azi? Prețuiește viața! Mulțumesc, te iubesc, Violeta mea”, a mai scris Andreea Marin pe contul de socializare.

