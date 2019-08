Alături, Andreea a scris un mesaj emoționant, iar comentariile din partea prietenilor virtuali au curs lanț.

„Livrez fericire și sunt complet îndragostită de el! ? Mă simt efectiv copleșită de emoție, plină de dragoste si nesperat de fresh după aceasta întâlnire absolut superbă de care am avut parte ? Poza este făcută imediat cum am ieșit din sala de nașteri, ieri, cam pe la ora asta. ? Ești perfect, Petru! Welcome to our team!”, a scris Andreea Moldovan.

