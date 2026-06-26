Ilie Bolojan i-a răspuns lui Nicușor Dan, care a acuzat PNL că a generat un nou blocaj politic: „Ne-am mai fript!”

Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj lui Nicușor Dan, după eșuarea consultărilor de la Cotroceni

Liderul PNL i-a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, la scurt timp după ce negocierile de la Cotroceni au eșuat. Ilie Bolojan, a explicat că partidul a propus ca premier pe Siegfried Mureșan, un expert în fonduri europene, însă acesta nu a fost acceptat în discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Bolojan a anunțat că PNL nu va oferi sprijin necondiționat pentru Sorin Grindeanu ca premier.

„Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit.

PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord”, a spus Ilie Bolojan, într-un mesaj pe contul său de Facebook.

Cum răspunde Bolojan la acuzațiile lui Nicușor Dan că PNL a generat un nou blocaj politic

Ilie Bolojan a răspuns și acuzațiilor aduse de Nicușor Dan, după ce au eșuat consultările de la Cotroceni. Partidul subliniază că nu blochează procesul politic, dar nici nu va susține o guvernare fără garanții.

„PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a mai scris Ilie Bolojan în postarea sa.

Nicușor Dan dă vina pe PNL pentru blocajul politic

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seara că negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare au eșuat, adâncind blocajul politic din România. Acesta a cerut partidelor să reia dialogul pentru a forma un guvern cu puteri depline.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD”, a explicat președintele pe Facebook.

Nicușor Dan spune că singura formulă care părea viabilă era un guvern minoritar PSD, susţinut condiţionat de PNL.

„Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția.

Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită”, a adăugat Nicuşor Dan, cerând partidelor să negocieze pentru o soluţie guvernamentală stabilă.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va mai înainta o altă propunere de premier

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va mai propune un alt candidat pentru funcția de prim-ministru și că este pregătit pentru alegeri anticipate.

„Le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită”, a scris Grindeanu, în mediul online.

El a menționat că PSD are un program clar, o majoritate stabilă și este pregătit să guverneze, adăugând că partidul a făcut deja suficiente concesii în ultimele 50 de zile de negocieri politice.

Tot vineri seara, după negocierile de la Cotroceni, Grindeanu a reiterat că a fost constant în eforturile de a facilita formarea unui guvern stabil.

„Am făcut concesii importante, inclusiv acceptarea unui prim-ministru din partea unui partid clasat după noi la alegeri”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, social-democrații au acuzat PNL, USR și UDMR că tergiversează o decizie politică în scopul de a-și păstra funcțiile și privilegiile.

Referitor la mecanismul rotației premierilor, PSD a subliniat că PNL a beneficiat deja de prima etapă a acestui acord, iar reluarea procesului de la început ar fi lipsită de echitate.

„Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Spațiul compromisului este epuizat”, a mai precizat Sorin Grindeanu, în postarea sa.

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