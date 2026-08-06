Cele două unități, care produc echivalentul unui reactor nuclear de la Cernavodă, ar putea acoperi până la 10% din consumul național de energie.

România vrea să revină la cărbune, risc de 1 miliard euro pierduți

Legea, care a stârnit controverse aprinse în spațiul politic, a fost criticată de președintele Nicușor Dan, care intenționează să o retrimită în Parlament.

„Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles şi să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Nu poţi lăsa România fără şi mai mult curent, nu poţi doar să importăm şi să umflăm buzunarele unora”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția asupra provocărilor tehnice și logistice implicate: „Ca să poți porni astfel de grupuri, ceea ce sună bine în teorie, trebuie să ai grupul într-o anumită stare de funcționare. Trebuie să ai și cărbunele necesar pentru el”.

România a primit deja fonduri europene pentru închiderea celor două grupuri, adică banii în avans, iar nerespectarea angajamentelor asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar putea atrage sancțiuni financiare severe.

Experții din domeniul energetic avertizează că energia produsă din cărbune este costisitoare și va duce la facturi mai mari pentru consumatori.

„Aceste unități, odată pornite, trebuie să funcționeze în bandă, adică tot timpul. Funcționarea lor în bandă înseamnă că, între orele 8 dimineața și orele 16-17, când noi avem export de energie și prețuri apropiate de zero, ar trebui să ținem în funcțiune aceste grupuri. Cine suportă costurile? Ele produc o energie foarte scumpă, de aproximativ 100 de euro/MWh”, a explicat Corneliu Bodea, expert în energie.

Decizia de a renunța la cărbune a fost luată în timpul mai multor guverne succesive. Procesul a început sub Guvernul Orban, a fost inclus în PNRR de Guvernul Cîțu, a devenit obligație legală sub Guvernul Ciucă și a continuat în mandatele lui Marcel Ciolacu.

„Ceea ce trebuia România să facă în cei patru ani de zile pe care i-a avut la dispoziție, din 2021 până în 2025, să finalizeze proiectele care au primit finanțare, centrale de gaz, fotovoltaice, stocare. Din păcate, din tot felul de motive, aceste capacități nu au fost realizate”, a adăugat Bolojan.

Primarul din Turceni: Amendamentul PSD, o fumigenă

De cealaltă parte, primarul din Turceni, Constantin Popescu, și fost membru în directoratul Complexului Energetic Oltenia, susține că amendamentul PSD prin care social-democrații susțin că vor salva Complexul Energetic Oltenia este „o petardă preelectorală, o fumigenă”.

El acuză membrii PSD că îi păcălesc pe mineri și energeticieni cu amendamentele privind compania energetică.

Edilul acuză că proiectul nu oferă soluții reale pentru companie și acuză că „PSD vinde din nou iluzii oamenilor din Gorj”. Mai precis, edilul spune că proiectul nu garantează funcționarea grupurilor energetice și nu prevede sursele de finanțare pentru plata certificatelor de carbon.

„Păi, în primul rând este o petardă preelectorală, o fumigenă, cum de altfel suntem obișnuiți din partea PSD. Să nu uităm că PSD a avut la un moment premier, și puteau să o facă. Iar ca să închidem discuția, trebuie să spunem clar că acest amendament nu prevede nicăieri dacă păstrează doar grupurile energetice cu licență activă, dacă pentru grupurile pe care ei spun că le salvează există surse de finanțare și mecanism financiar pentru plata certificatelor de CO2. Iar în acest amendament există posibilitatea să fie pornite grupuri cărora le-a fost retrasă licența, cum este grupul energetic nr. 4, de la Turceni”, a declarat primarul din Turceni, Constantin Popescu, potrivit Gorj TV.

Și asta pentru că, pe vremea fostului ministru PSD Bogdan Ivan, a fost retrasă licența grupului nr. 4 al Termocentralei Turceni.

ANRE a retras licența de exploatare comercială a Grupului energetic nr. 4 de la Termocentrala Turceni în 25 martie 2026, iar grupul a fost scos definitiv din exploatare începând cu 27 martie 2026.

Retragerea licenței s-a făcut la solicitarea Ministerului Energiei și a Complexului Energetic Oltenia (CEO), iar decizia a fost adoptată de Comitetul de Reglementare al ANRE.

Măsura a fost justificată prin necesitatea respectării angajamentelor asumate de România prin PNRR, în special a jaloanelor privind eliminarea treptată a capacităților pe cărbune.

În timp ce autoritățile se confruntă cu decizii dificile, românii ar putea resimți curând impactul acestor măsuri prin creșterea prețurilor la energie.

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