Motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat la verighete. Vedeta clarifică lucrurile despre căsnicia sa

Anca Serea a făcut primele declarații după ce în mediul online au apărut speculații privind relația sa cu Adi Sînă. Invitată în cadrul Știrilor Antena Stars, vedeta a explicat de ce nu mai poartă verigheta și a comentat informațiile potrivit cărora ea și soțul său nu s-ar mai urmări pe Instagram.

Anca Serea răspunde zvonurilor despre divorț

În ultima perioadă, relația dintre Anca Serea și Adi Sînă a fost intens comentată în mediul online, după ce internauții au observat mai multe schimbări și au început să speculeze că cei doi ar traversa o criză în căsnicie.

Printre motivele invocate de fani s-au numărat faptul că cei doi nu s-ar mai urmări pe Instagram și că, la unele evenimente recente, au părut mai rezervați unul față de celălalt.

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În acest context, Anca Serea a făcut declarații exclusive în cadrul Știrilor Antena Stars, prezentate de Marius Niță, și a explicat cum vede toate aceste speculații.

Referitor la evenimentele la care au participat împreună, vedeta spune că lucrurile au fost interpretate greșit.

„Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei, să postez doar poze cu soțul meu. Nu vreau să dovedesc nimănui nimic, ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator.”, a spus Anca Serea pentru Știrile Antena Stars.

De ce nu mai poartă verigheta

Un alt subiect care a atras atenția internauților a fost lipsa verighetei de pe mâna vedetei. Anca Serea a explicat că motivul este unul cât se poate de simplu și nu are legătură cu relația sa.

„Nu port verigheta că m-am mai îngrășat puțin, și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic.”, a mai spus Anca Serea.

Ce spune despre faptul că nu se mai urmăresc pe Instagram

În ultimele zile, unul dintre cele mai comentate detalii a fost faptul că Anca Serea și Adi Sînă nu se mai urmăresc pe Instagram. Vedeta consideră însă că acest aspect nu ar trebui interpretat drept un semn al unei despărțiri.

„De la un neurmărit pe Instagram se pune… dar poate am pus noi un pariu, poate avem noi o strategie, v-ați gândit la chestia asta? Mi se pare atât de stupid, adică doi oameni care sunt de 16 ani împreună și au o familie, mi se pare stupid să stăm acum să ne agățăm de niște detalii din acestea.”, a mai spus vedeta.

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