Cine este cel mai expus riscurilor?

Condițiile meteorologice extreme cresc riscul apariției stresului termic, afectând în special copiii mici, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu boli cronice. De asemenea, cei care suferă de arsuri sunt expuși unor riscuri suplimentare, deoarece pielea lor nu mai poate regla eficient temperatura corporală. „Grupurile sensibile trebuie să ia măsuri suplimentare de protecție”, avertizează specialiștii de la „Batut”.

Problemele de sănătate asociate valurilor de căldură includ erupții cutanate, edeme, crampe, epuizare termică și, în cazuri grave, insolație. Insolația poate deveni fatală fără intervenție medicală promptă.

Reguli pentru a face față căldurii extreme

Pentru a preveni complicațiile cauzate de caniculă, Institutul „Batut” oferă câteva recomandări esențiale:

Consumul de lichide este esențial: Beți apă regulat, chiar dacă nu simțiți sete. Este recomandat un pahar de apă la fiecare 20 de minute. Evitați băuturile alcoolice și cele bogate în cafeină sau zahăr.

Beți apă regulat, chiar dacă nu simțiți sete. Este recomandat un pahar de apă la fiecare 20 de minute. Evitați băuturile alcoolice și cele bogate în cafeină sau zahăr. Îmbrăcăminte adecvată: Purtarea hainelor lejere, din materiale naturale de culoare deschisă, ajută la menținerea unei temperaturi corporale optime. Asigurați-vă că hainele sunt curate și uscate.

Purtarea hainelor lejere, din materiale naturale de culoare deschisă, ajută la menținerea unei temperaturi corporale optime. Asigurați-vă că hainele sunt curate și uscate. Activități fizice limitate: Reduceți intensitatea efortului fizic și amânați treburile casnice grele pentru dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Evitați expunerea prelungită la soare, mai ales în intervalele cele mai fierbinți ale zilei.

Reduceți intensitatea efortului fizic și amânați treburile casnice grele pentru dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Evitați expunerea prelungită la soare, mai ales în intervalele cele mai fierbinți ale zilei. Dietă ușoară: Optați pentru mese mici și frecvente, evitând alimentele bogate în proteine care pot crește temperatura corporală.

Optați pentru mese mici și frecvente, evitând alimentele bogate în proteine care pot crește temperatura corporală. Igiena este crucială: Spălați-vă regulat pe mâini și asigurați-vă că fructele și legumele sunt bine curățate. Orice infecție gastrointestinală poate agrava deshidratarea în timpul căldurii.

Când este necesar să apelați la medic

Semnele de avertizare care necesită atenție medicală includ confuzie, leșin, piele extrem de caldă și uscată sau umflarea mâinilor și picioarelor (edem termic). „Dacă apar astfel de simptome, solicitați imediat ajutor medical”, recomandă Institutul „Batut”. Recuperarea într-un mediu răcoros poate fi vitală în unele cazuri.

Respectarea acestor măsuri poate salva vieți în timpul valului de căldură extremă care afectează Serbia în această perioadă.