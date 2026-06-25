La câteva zile de când și-au sărbătorit împreună fiul cel mare, pe Ioachim, Andreea Popescu a avut un mesaj pentru fostul soț, pe care i l-a transmis prin intermediul băiatului cel mare.

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Andreea s-a întâlnit ieri cu cei trei copii, alături de care a petrecut momente speciale. Bucuria a fost mare, iar distracția pe măsură.

La un moment dat, influencerița s-a filmat alături de fiul ei cel mare și i-a mărturisit acestuia să îi transmită un mesaj tatălui său. Fosta dansatoare a Deliei a explicat că ar fi bine ca Rareș Cojoc să îi găsească o altă tunsoare băiatului, căci aceasta nu l-ar avantaja.

„Poți să-i spui lui tati să nu te mai tundă așa? Tati dă direcția, știi ce zic. Îți place? Hm…data viitoare să îl rogi să îți lase părul ăsta un pic mai lung. Mă gândeam…”, i-a spus Andreea Popescu fiului ei, în mediul virtual.

Recent, Andreea Popescu a vorbit despre situația actuală din viața ei și a copiilor, la câteva luni de la divorț.

„Mergem cu ei la specialiști să vedem dacă sunt probleme, unde sunt, ce sunt. Am început noi doi să facem terapie, iar acum urmează ca și copiii să fie consultați de un specialist pentru a vedea care sunt nevoile lor și ce simt”, a declarat fosta lui Rareș Cojoc, pentru Spynews.ro.

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