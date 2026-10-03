Cele mai ieftine cinci mașini electrice din România. Cum se poziționează constructorii autohtoni față de ofensiva Chinei

Odată cu sosirea producătorilor chinezi pe piața europeană au venit și autoturisme sensibil mai ieftine față de cele comercializate de grupurile auto clasice.

În timp ce consumatorii jubilează, iar ponderea chinezilor crește continuu, constructorii europeni trebuie să facă față asaltului continuu.

Chinezii vin cu generații noi an de an pentru același model, modernizări tehnologice continue și accent pus pe tehnologie, tablete, baterii mari, încărcare super-rapidă și stații de top.

Libertatea vă prezintă cele mai ieftine mașini electrice care pot fi achiziționate în România.

Prețurile sunt prezentate cu TVA, dar fără eco-tichetele Rabla, cu excepția cazurilor în care producătorii combină propriile promoții cu cele ale statului.

De asemenea, categoria exclude cvadriciclurile, care sunt mai ieftine, dar cu o serie de limitări.

Leapmotor T03

Modelul este produs de către constructorul chinez privat Leapmotor, la care au acțiuni atât grupul Stellantis, proprietarul Peugeot, Citroen și Fiat, cât și grupul chinez de stat FAW, care produce limuzinele oficialilor chinezi.

Modelul este mic, de oraș, are o capacitate a bateriei de 37,3 kWh, suficientă pentru o autonomie de 265 kilometri în regim WLTP.

Încarcarea maximă este de 45 kW, iar timpul de încărcare de 30% la 80% este de 36 de minute.

Motorul are 95 de cai-putere, iar viteza maximă este de 130 km/h.

Mașina concurează în clasa mică și are un preț de pornire de 13.840 euro cu tot cu programul Rabla inclus sau 18.905 euro complet echipată.

Leapmotor T03

Dacia Spring

Generația veche a Daciei Spring este cea mai ieftină mașină electrică ce poate fi achiziționată de la constructorul din Mioveni.

Totuși, modelul este produs de către grupul Renault în China și este practic un model Dongfeng adaptat pentru piața europeană.

Prețul de listă este 20.950 de euro, dar compania derulează o promoție, iar acum prețul de plecare este de 17.121 euro pe site-ul oficial Dacia. Cu toate dotările, prețul este de 17.971 euro.

Bateria este de tipul litiu-fier-fosfat (LFP) de 24,3 kWh.

Modelul vine cu un motor de 100 de cai-putere, viteza maximă este de 125 km/h, iar producătorul promite o autonomie de 225 kilometri în regim WLTP, adică standardul global, și de 315 kilometri în oraș.

Dacia Spring

A doua generație a Daciei Spring, bazată pe modelul Renault Twingo, va fi produsă în Slovenia, dar prețul acesteia pornește de la puțin sub 20.000 de euro. Aceasta va avea însă un motor mai slab.

BYD Dolphin Surf

Constructorul chinez BYD vinde în România modelul Dolphin Surf, care în în alte state poartă numele Seagull.

Modelul are un design de mini-Lamborghini adaptat la o mașină de oraș. Vine cu un ecran rotativ de 10,1 inchi și baterie Blade, mai sigură decât alte tipuri.

În România, prețul de pornire este de 19.400 de euro pentru modelul de bază Active, ajunge la 23.200 de euro pentru modelul Boost — cu baterie de 43,2 kWh și încărcare de la 30% la 80% în 22 de minute.

Prețul ajunge la 26.300 de euro pentru modelul Confort. Acesta mai aduce cu sine o serie de tehnologii precum cameră panoramică de 360 de grade, încărcare wireless pentru telefon, faruri LED cu pornire automată și sistem audio cu Apple CarPlay și Android Auto wireless.

BYD Dolphin Surf

MG 4 Urban

Modelul are un preț de listă cu TVA de 25.410 euro, dar producătorul derulează la rândul său o campanie, astfel că pornește de la 19.990 euro pentru versiunea cu baterie de 43 kWh.

Pentru versiunea de top, cu baterie de 54 kWh prețul de listă este de 31.002 euro, dar cu tot cu reducere acesta scade la 24.982 euro.

Viteza maximă este de 160 km/h, iar motorul este de 149 cai-putere pentru varianta cu baterie mică și de 160 pentru cea de top.

Autonomia în ciclu combinat oraș - autostradă este estimată de constructor la 325 kilometri pentru varianta cu baterie mică și la 405 kilometri pentru cea de top.

Timpul estimat de încărcare la o stație DC de 150 kW de la 10% la 80% este de 28 de minute pentru varianta cu baterie mică și de 30 de minute pentru cea mare.

MG este un constructor britanic al cărui nume vine de la Morris Garages. Compania a fost deținută în trecut de Rover, BMW și este din 2007 parte a grupului chinez de stat SAIC Motor. MG este acum cel mai de succes constructor chinez în Europa.

MG4 Urban

Ford Puma Gen-E

Prima mașină electrică românească, Ford Puma Gen-E, construită la Craiova, are un preț de listă de 26.900 de euro în varianta de bază, numită Select, și de 28.100 de euro pentru cea de top, numită Black Edition.

Totuși, constructorul american are o promoție proprie, astfel că prețul de pornire este de 21.800 de euro pentru varianta de bază, prețul incluzând aici atât programul Rabla guvernamental, cât și programul Rabla dezvoltat de Ford.

În preț este inclus sistemul de navigație și ecranul de 12 inchi, aer condiționat automat, senzori de parcare spate, faruri LED și o serie de alte tehnologii.

Ford Puma Gen-E

Varianta Premium are și ea un preț promoțional de 23.000 de euro, cu tot bonusul Ford și tichetele oferite de stat.

Ambele variante au o capacitate utilizabilă a bateriei de 46,8 kWh, iar motorul are 168 cai-putere.

Autonomia promisă în ciclu combinat este de de 419 kilometri în varianta de bază și de 405 kilometri în cea de top.