Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii din Kiev: Podul de Nord a fost lovit de drone a treia zi consecutiv, la câteva zile după atacul de pe Podul de Sud. Traficul a fost blocat

Forțele ruse au lansat un atac asupra Podului de Nord, care traversează râul Nipru în Kiev, sâmbătă dimineață, în timp ce Moscova continuă să vizeze podurile importante din capitala Ucrainei, pentru a treia zi consecutiv, anunță publicația ucraineană The Kyiv Independent.

Explozii au fost auzite în oraș la scurt timp după ora 6:30, pe fondul informațiilor potrivit cărora drone se apropiau de capitală.

Înregistrări video publicate pe rețelele sociale, care surprind presupusul atac, par să arate o explozie puternică pe podul care leagă malul drept al orașului de cel stâng, în timp ce pe acesta circulă mașini.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că, în urma atacului, au fost avariate atât partea carosabilă a podului, cât și liniile electrice aeriene ale troleibuzelor. Circulația pe pod a fost oprită după lovitură. Amploarea pagubelor nu era clară imediat.

Cel mai recent atac vine după mai multe zile în care Rusia a vizat poduri importante din capitală. Cu o zi înainte, pe 2 octombrie, o dronă rusească a lovit Podul de Sud, care traversează râul Nipru, acesta fiind al patrulea atac cu drone asupra podurilor în decurs de două zile.

Kostiantîn Krîvolap, expert în aviație și fost inginer de încercări la compania Antonov, a declarat că, cel mai probabil, distrugerea podului nu este scopul atacurilor rusești.

„Să distrugi un pod cu o încărcătură explozivă de 50 de kilograme, chiar și cu un focos extrem de eficient, conceput pentru a distruge structurile metalice ale podurilor, este o exagerare. Este practic imposibil. Pentru un pod ca acesta, asemenea lovituri sunt mai degrabă ca niște înțepături de țânțar”, a spus el.

Potrivit expertului, scopul atacurilor rusești ar putea fi, mai degrabă, oprirea circulației, întreruperea logisticii și exercitarea unei presiuni psihologice asupra populației Kievului.