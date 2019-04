Fosta campioană mondială și olimpică de gimnastică Andreea Răducan are, se pare, o fată care-i va călca pe urme. La doar un an și jumătate, micuța Amira își uimește părinții prin abilitățile sale.

Andreea spune că s-a obișnut deja să-și vadă fata cocoțată pe masă sau pe dulap și niciodată nu ratează ocazia de a imortaliza aceste momente.

”Cu siguranță va face sport. E un copil foarte bine dezvoltat motric. O să vedem dacă-și va dori să meargă la gimnastică, deși, la cum se cațără peste tot, în dulap, din dulap jos, apoi pe masă și așa mai departe, sunt convinsă că nu are teamă. Așa cum pe mine părinții m-au susținut să fac ce am dorit, deși nu a fost simplu, așa o să fac și eu cu ea. Prima oară când am văzut-o pe dulap m-am uitat cu teamă. Apoi am zis că e important să imortalizez momentul, ca să-i arăt când va fi mare cât de năzdrăvană a fost. Noi, cei din familie, încercăm să ținem pasul cu năzbâtiile pe care le face”, a mărturisit fosta gimnastă pentru Libertatea.