Andreea Răducan deține cea mai înaltă funcție în cadrul Federației Române de Gimnastică. Dacă în primele săptămâni ca președinte la FRG a-ncercat să se împartă echitabil între job și familie – este căsătorită din 2016 și are o fetiță de un an și jumătate, Amira Sofia -, acum, fosta gimnastă e bucuroasă că are un om de bază acasă, care o degrevează de sarcinile gospodărești.

„Nu aș putea spune că am timp prea mult pentru treburile casnice. Până să vină mama, găteam. Și-n perioada cât am stat singură am fost nevoită să pregătesc ceva pentru cea mică și pentru soțul meu. Acum sarcina îi e pasată mamei, care se descurcă mult mai bine. E un om de bază, eu putând sta liniștită când sunt plecată. Mi-ar fi fost greu fără ea”, ne-a declarat aceasta.

Adoră mâncarea făcută în casă

Andreea Răducan n-a dat iama în mâncare, după ce s-a retras din gimnastică și a scăpat de restricții, din contră, încearcă în continuare să mănânce sănătos și cu măsură. Nu mai consumă însă doar salate, ci se înfruptă din preparatele mamei, care e o gospodină desăvârșită.

„Mănânc cam tot ce pregătește mama. Dar nu sunt o gurmandă. O lăsăm pe ea să aleagă ce să ne pregătească, deși ne întreabă ce dorim să ne gătească”, ne-a spus Andreea.

