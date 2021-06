Andreea Raicu, în costum de baie la 43 de ani. Detaliul observat imediat de fani

Andreea Raicu, care s-a pozat fără machiaj, s-a întors recent din vacanță. A petrecut opt zile de relaxare în Grecia. „Aș mai fi stat 80, dar nu s-a terminat vara”, a declarat pe Instagram vedeta.

Nu a muncit deloc, și-a propus să se bucure de timpul liber și a și reușit. A vizitat locuri noi, a stat la plajă, s-a plimbat pe mare și a ținut legătura cu fanii ei pe rețelele de socializare.

Vedeta le-a atras atenția acestora cu pozele în costum de baie. Poartă unul în două piese, cu un imprimeu leopard. Andreea Raicu și-a pus formele în evidență, iar urmăritorii ei au remarcat un detaliu, că vedeta are un corp armonios, că face mult sport.

„Superbă! Foarte multă muncă! Felicitări, Andreea! (…)

Dacă ai fericire măcar 10 procente din arăți, ești o prințesă! Mult noroc și sănătate! (…)

Trupul perfect! (…)

Frumoasă femeie! Cel mai important e că te-ai regăsit… și ești fericită cu tine!!! (…)

Anii trec… la tine nu se văd. (…)

De când te-ai apucat de sală? Ai făcut forme fizice frumoase”, au fost câteva dintre comentariile apărute în mediul online la postarea recentă a vedetei.

Într-un interviu, Andreea Raicu a mărturisit la ce a renunțat pentru un stil de viață sănătos.

„Pe mine, cel mai mult mă ajută pregătirea men­tală, faptul că prac­tic meditaţia, că am învăţat să-mi con­ştientizez stările interioa­re, deci să-mi înţeleg nevoile şi să ţin cont de ele. În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport.

În ce pri­veș­­te alimentația, am adaptat-o la nevoile organis­mu­lui meu (nu mănânc gluten, lac­tate, zahăr, iar car­­ne mănânc foarte rar, doar atunci când simt ne­vo­­ia), și am grijă să mă hidra­tez…”, a povestit ea.

