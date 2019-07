Luni, 15 iulie 2019, 13:16

Andreea Tonciu vrea cu orice preț să slăbească și să revină în televiziune. Bruneta a vorbit despre planurile ei, în direct la Antena Stars.

„ Sunt pusă pe treabă anul ăsta, am şi spus, anul 2019 vreau să fie anul meu. Vreau să am o piele foarte tonifiată şi foarte lucrată. Am slăbit 5 kilograme în două săptămâni. O să plecăm pe 3 augusut, doar eu cu soţul meu. Apoi pe 19 august plecăm şi cu Rebecuţa. Acum plecăm în Turcia, acolo unde mergem în fiecare an. După, o ducem pe Rebi aici la noi, la mare. (…) Am 62 de kilograme, aş vrea să ajung la 55. Eu mănânc ce vreau, când vreau, la orice oră”, a spus Andreea Tonciu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Citeşte şi:

Fostul premier moldovean Filat îl acuză pe Plahotniuc că a cumpărat funcția de procuror general cu 2 milioane de euro