Andrei Ștefănescu rupe tăcerea după divorțul de Antonia. „Nu știu dacă poți să povestești”

„Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât.

Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur și simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura.

Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte.

Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu. Trebuie să aștepți relația următoare ca să vezi dacă ai învățat ceva.

Viața e atât de surprinzătoare și de ciudată, încât trebuie să aștepți pasul următoar. Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată”, a explicat Andrei Ștefănescu, potrivit Spynews.ro.

Pe 23 noiembrie, Andrei Ștefănescu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că s-a despărțit de soția lui, Antonia, după 7 ani de relație.

„După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat.

Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar, pe cale amiabilă, și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, scria Andrei Ștefănescu pe contul de socializare.

