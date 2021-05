Angela Rusu a devenit bunică. Vedeta, însărcinată pentru a treia oară, a postat o poză cu nepoțica

În luna ianuarie a acestui an s-a aflat că Angela Rusu va deveni mamă pentru a treia oară, dar și că fiica ei Larisa a rămas însărcinată. „Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică, şi mamă. Larisa este însărcinată cu cinci săptămâni înaintea mea. Eu voi naşte în iunie, la început, iar ea, în aprilie-mai, va naşte natural. Fiicele noastre vor creşte şi se vor putea juca împreună”, declara vedeta acum trei luni, pentru click.ro.

Pe 9 mai, însărcinată în luna a opta, Angela Rusu a dezvăluit că nepoțica ei a venit pe lume. S-a fotografiat cu micuța în brațe și a dezvăluit numele nepoatei sale.

„Cel mai intens și frumos sentiment, să fii BUNICĂ. Te iubim mult de tot, ALICE”, a scris acesta.

Angela Rusu a apelat la o clinică de fertilizare pentru a rămâne însărcinată

„Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut.

Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut şi evenimente, pot să cânt în continuare, nu am greţuri, nu am niciun alt disconfort”, a mărturisit Angela, 46 de ani, pe canalul ei de YouTube, în urmă cu ceva vreme.

