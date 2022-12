Anisia Gafton a fost invitată în emisiunea Detectorul de minciuni, unde a făcut o serie de dezvăluiri. Prima și cea mai neașteptată a fost faptul că vedeta își dorește copii, însă nu se simte pregătită. Totul pleacă de la psihic și de la faptul că nu se consideră suficient de responsabilă, încă.

„Da, îmi doresc copii, dar, momentan nu mă simt pregătită. Acum nu mă simt psihic mamă. Cred că mai mult tată, mai mult plecată de acasă. Eu sunt un copil, mai copilăroasă. Uite și tu, cum să fiu eu vreodată însărcinată, când sunt servită cu vin. Cum să refuz? Și mai ales că nu sunt responsabilă, eu sunt uitucă. Am ADHD. Știi cel mai rău ce ar fi să uit? Unde mi-am pus băutura”, a declarat Anisia Gafton, potrivit Wowbiz.

„Am sărutat o dată o femeie”

Anisia a răspuns sincer la întrebarea dacă a sărutat sau nu până acum, o femeie. „Dacă avea magnet și eu fier la mine, da. Am fost atrasă la genul că arăta bine și mă uitam și eu. Eu dacă văd o femeie frumoasă, chiar așa sunt. Eu dacă văd o femeie frumoasă îi spun din tot sufletul. Nu sunt genul Ai celulită, Mai slăbește.

Nu! Eu spun din toată inima și încurajez. Am sărutat o dată o femeie. Eram prin facultate și ne jucam. La un moment dat, pur și simplu eram la o distracție într-un club, dar m-am pupat așa, gen pupic, nu dinalea…de caterincă.

Am atins buze de femeie și vreau să spun că avea buzele moi și am zis Ia uite ce am pierdut eu până acuma.”, a povestit Anisia Gafton, la Detectorul de minciuni.

Cine este Anisia Gafton

Anisia Gafton este actriță și comediant. Ea a devenit celebră în anul 2016, după ce a participat la „Românii au talent” și a câștigat premiul de originalitate. Nu este deloc străină de lumina reflectoarelor și a participat la mai multe emisiuni de la noi.

În anul 2017, Anisia Gafton a fost co-prezentator la „Xtra Night Show”, emisiunea lui Dan Capatos. Un an mai târziu, ea a fost înlocuită în late night show-ul, care la vremea respectivă se difuza la Antena 1.

Actrița a participat și la „Te cunosc de undeva!”, dar și la show-ul „Ferma”. De asemenea, a avut apariții și în emisiunea „iUmor”. În urmă cu câțiva ani, Anisia Gafton a prezentat și „Vorbește lumea” alături Viviana Sposub, Andrei Stoica și Gabriel Toader. Actrița a fost încurajată tot timpul să devină comediant.

