Cu toate acestea, pe lângă oboseala acumulată, actrița de comedie s-a ales și cu o mulțime de vânătăi, după ce a participat la un show de televiziune.

„Nici dacă mergeam pe câmpul de luptă și prin tranșee nu ajungeam să am atâtea vănătăi. Pentru că este adevărat că planul înclinat este planul înclinat, dar poți să mergi normal, ca o persoană normală. Dar eu și când sunt acolo sar, fac, dreg. Adică nici eu nu sunt normală la cap. Așa că vânătaia vine”, a mărturisit Anisia Gafton pentru Ego.ro.

„Într-adevăr am toată harta Europei la mine pe picior. Acum s-a mai dus. Între timp, la un moment dat, mi s-a umflat și rotula. E și ea sărită de pe fix. Nu s-a întors sau ceva, doar atât că nu i-a convenit că eu atât mă zbengui.

Dar am pe picioare un album de familie. Știu momentul în care am sărit, momentul mi-a venit tortul în cap, momentul în care am căzut de pe masă. Adică am tot felul de momente”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Ce a spus Anisia despre proiectul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

„A contat să fii bun la probă la casting. Acolo și dacă tu ai câștigat și dacă nu ești funny și nu te pliezi cu acest proiect, poți să câștigi și «Survivor» și să fii președintele lumii! Acolo am câștigat un titlu, regina junglei, și acum mă mândresc. Nu îmi vine să cred prin ce am trecut. Câteodată când mă pun în hățuri și țip (n.r. – probă la emisiune) și mă sperii, zic: Doamne, d-apăi acolo Anisia, cum naiba am supraviețuit acolo!”, a încheiat Anisia Gafton.