Cântăreața a ales să respecte îndemnul autorităților și să stea acasă. „Dragii mei, nu am pățit fizic nimic, sunt întreagă, în schimb emoțional sunt pierdută. (…)Da, sunt profund îngrijorată și marcată de ce se întâmplă pe plan global și în țara noastră. Nu ascund că am în cap scenarii sumbre și lugubre. Nu îmi vine, sincer vă spun, sa pun o bluză pe mine și un pantalon, să zâmbesc și să îmi fac o poză să o postez și să spun ceva, orice acolo în comment. Nu pot să mă prefac să vorbesc despre lucruri atât de lipsite de importanță și efemere ca altă dată: haine, obiecte, mașini, mâncare, rujuri, unghii, creme, relație despre EL și Ea etc, un gând am în cap: cât de firavi, sensibili și egali suntem în fața unei Boli!”, a mărturisit Anna Lesko.

„Stați în casă și fiți disciplinați”

Artista s-a gândit să își umple timpul cu diverse activități, dar își dă seama că nu se poate concentra la nimic. Ultima săptămână a fost atipică pentru ea. Îi lipsesc oamenii dragi și libertatea de mișcare, însă preferă să fie disciplinată atât pentru siguranța ei cât și a rudelor. „De o săptămână m-am izolat! Citesc o carte, dar recunosc nu sunt eu, nu asimilez nimic. Mă uit la un film, văd prin el. Gătesc, nu simt gustul…Mă uit la montaje din viața personală cu ai mei părinți, Adam, persoane dragi mie și mă apucă plânsul cât de liberi și fericiți eram. Cum suntem noi oamenii, acum că știu că nu pot ajunge la ei, la părinții mei, surorile mele, prietenii mei (sunt câțiva doar), îi iubesc mai mult și tânjesc nespus după ei…Deschid televizorul și văd câți oameni sunt smulși din brațele celor dragi de un virus necruțător…Mă uit ore în șir la o pânză goala, vreau să îmi exprim atâtea sentimente în culori dar încă NU POT! Colcăie în mine, sunt ca o furtună încărcată cu diverse mase, vânt, apă, flori și noroi…Aștept să mă liniștesc. Știți deja cu toții ce conduită trebuie să adoptați impusă la nivel global! Nu vă mai jucați cu viețile voastre și ale altora. Stați în casă și fiți disciplinați. Îmi cer scuze dacă v-am întristat, dar asta simt acum”, a spus artista.

