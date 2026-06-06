Proiectul a provocat proteste în sănătate, finanțe și justiție, iar sindicaliștii acuză că salariile scad, în ciuda asigurărilor date de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Mai mult, în forma actuală, legea va necesita anul viitor cheltuieli suplimentare de 8 miliarde de lei, adică 1,5 miliarde de euro, în timp ce de la Uniunea Europeană primim 771 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Dincolo de modul cel puțin bizar în care au fost construite grilele salariale, faptul că în loc să rezolve discrepanțele dintre angajații statului mai mult le adâncesc, legea asta vine ca o piatră de moară pe finanțele statului. Altfel spus, ajungem în situația paradoxală de a face economie dacă amânăm legea asta”, a spus Negrescu.

Politicienilor le cresc salariile

Reamintim, demnitarilor le cresc salariile conform noului proiect, în vreme ce pentru alte categorii scad.

Acestea ar urma să primească o diferență compensatorie, astfel încât veniturile să nu scadă.

Dar sporurile vor fi limitate la 20% din salariu, ceea ce îi face pe sindicaliști să acuze că în final, veniturile tot vor scădea.

Mai mult, legea trebuie menținută în această formă până la final de 2031.

„Am pus carul înaintea boilor”

Analistul spune că înainte de discutarea salariilor, statul trebuia întâi de toate să restructureze aparatul public.

„Legea salarizării oricum a debutat cu stângul. Am pus carul înaintea boilor, adică în loc să restructurăm aparatul public, schemele de personal, să creionăm noile fișe de post și apoi să vorbim de salarii, noi am făcut exact pe dos. Mai mult chiar, în loc să construim salarii fixe pentru bugetari, așa cum se plătesc și în sectorul privat, am păstrat o mulțime de sporuri, precum cel de fonduri europene, care stau, ca de obicei, în pixul șefului de instituție. Altfel spus, am păstrat modul fanariot, clientelar de plată al salariaților de la stat”, acuză Negrescu.

Banca Mondială, banii înapoi!

Acesta ajunge chiar să ceară înapoi banii de la Banca Mondială, care a fost consultantul României pe legea salarizării.

„La cum a fost construită această lege, cred că autoritățile ar trebui să ceară banii înapoi consultanților de la Banca Mondială, cei care au gestionat-o. Mai bine luam cu copy paste legea salarizării din Franța și o implementam cu mici modificări în România. Era mai simplu, mai eficient și mai ieftin”, punctează acesta.

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