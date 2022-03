Stiri Mondene Dezvăluirea făcută de Antonia după cele mai recente analize medicale: „Vârsta mea biologică este de 69 de ani”. Ce a pățit vedeta De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Joi, 17 martie 2022, 11:59

Antonia are 32 de ani și e împlinită atât pe plan personal, cât și profesional. Are o relație cu Alex Velea și împreună au doi copii, pe Dominic și Akim. Înainte, artista a devenit și mama unei fetițe, a lui Maya, care locuiește în Italia. Cariera merge ca pe roate, însă cu toate acestea ea a dezvăluit cu ce se confruntă acum într-un interviu pentru OK! Magazine.