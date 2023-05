„A venit momentul să vă anunț că, în conformitate cu personalitatea mea colorată, am luat o decizie inconștient de curajoasă de a participa la cel mai cool show de televiziune. N-a durat mult până am spus da, cam cât să o conving pe @soniasimionov să-mi fie parteneră în această Nebunie. Bine, știam răspunsul ei ( pentru că were soul sisters) așa că… let the Show begin! @americaexpressromania, venim!”, a scris Iuliana Pepene pe contul de socializare.

Declarații făcute de cele două despre show-ul de la Antena 1

Sonia Simionov: „Aşteptările mele sunt direcţionate către mine şi echipa din care fac parte. Noi creăm experienţa. Show-ul oferă cadrul, tu te ocupi să îl umpli. Vreau să râdem mult, să ne distrăm, să ne bucurăm de ce vedem şi ce facem, să învăţăm lucruri noi. Dar competiţia e la fel de importantă pentru mine. Sigur că ţine şi de noroc, în multe situaţii, dar cred că cel mai important este ca eu şi Iuliana să dăm tot ce putem ca să trecem de toate probele şi să nu cedăm… când simţim că cedăm. Să ne sprijinim şi să ne încurajăm. Ştii cum e, când simţi că nu mai poţi, mai poţi puţin. Şi apoi să râdem din nou.

Eu şi Iuliana ne ştim de mulţi ani. Noi facem parte din redacţia Observator şi jobul nostru este să facem ştiri. Deci relaţia noastră e mai mult de colegialitate şi se bazează pe respect pentru meseria de jurnalist. America Express ne va oferi un cu totul alt cadru de relaţionare. În ciuda aparenţelor, eu şi Iuliana avem multe lucruri în comun şi cred că vom reuşi să ne punem în valoare atuurile pe care le avem. Ne-am împărţit deja atribuţiile în ceea ce priveşte probele, sunt convinsă că putem surprinde. Chiar şi pe noi ?”.

Iuliana Pepene: „Aventura America Express este o adevărată provocare, având în vedere diferența de formate: platoul de știri de la Observator, unde ne vedem în fiecare dimineață, și dinamica unui super reality-show.

Sunt un om activ, nonconformist, cu simțul umorului, iubesc adrenalina, lucruri pe care oamenii le știu mai puțin despre mine și mă bucur că vom avea ocazia să ne cunoaștem și altfel. Sunt foarte încântată să fac echipă cu Sonia, ne știm de mulți ani și sunt convinsă că experiența tuturor evenimentelor la care a luat parte o va ajuta și aici, are skill-uri potrivite pentru această competiție, este ambițioasă, inteligentă și are abilitatea de a interacționa cu oamenii. Ambiția nu ne lipsește niciuneia și cred cu tărie că suntem o amenințare pentru celelalte echipe”.

