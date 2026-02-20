Alina Laufer a vorbit sincer despre relația cu Ilan Laufer

„Cred că a fost o perioadă dificilă cea în care stăteam peste Ocean… Chiar zilele trecute vorbeam cu Ilan și îi povesteam că nu mi-a plăcut când am stat în Statele Unite și el venea în România și stătea destul de mult. Iar eu stăteam acolo singură, cu Kari – uneori mai venea și mama la mine – dar nu este ceva ce îmi place foarte mult. Nu cred în relațiile la distanță. Acela este un moment pe care nu aș dori să îl mai trăiesc vreodată.

Dacă este ceva peste care nu cred că aș putea trece? Niciodată nu știi până nu te trezești în circumstanța respectivă, în momentul respectiv. Se zice că niciodată să nu spui niciodată. Chiar nu pot să pun o problemă și o situație peste care nu aș putea trece, pentru că nu am de unde să știu cum o să reacționez”, a declarat Alina Laufer pentru revista VIVA!

Alina spne că atât ea, cât și soțul ei s-au schimbat de-a lungul anilor, iar acum cei doi văd lucrurile altfel.

„Și noi ne-am schimbat, și relația s-a schimbat. Vă dați seama că nu mai suntem aceiași ca acum 13 ani. Evoluăm. Fiecare se schimbă. Fiecare persoană. Important este să te schimbi și în cuplu și să îți găsești un limbaj și un numitor comun, odată cu trecerea timpului.

Și cred că acum vedem lucrurile cel mai clar. Asta este experiența care vine odată cu înaintarea în vârstă. Contează foarte mult. Dacă am putea să fim la tinerețe cum suntem mai târziu, ar fi mult mai simplu. Dar fiecare vârstă are avantajele ei. Și acum amândoi știm exact ce vrem de la viață. Nu mai avem dorințe în care să spunem că visez la ceva anume și cum o să fie când se întâmplă așa ceva. Acum știm foarte clar cine suntem și ce ne dorim, dar și ce trebuie să avem”.

Timpul petrecut în doi este foarte important pentru Alina și Ilan Laufer

Întrebată cum găsesc ea și Ilan timp pentru relația de cuplu, Alina spune că acesta este destul de limitat, având în vedere că micuții nu vor să stea decât în preajma lor.

„Ne-am învățat să ne bucurăm de momente scurte ca soț și soție, să ne bucurăm de o plimbare cu mașina pe care o avem de făcut împreună.

Dacă suntem doar noi doi, atunci începem și vorbim tot ce nu putem când suntem cu copiii care ne întrerup nonstop. Sau dacă au luat socrii mei copiii de la grădiniță, avem două-trei ore libere seara și ieșim din casă, facem o plimbare”, a încheiat Alina Laufer.

