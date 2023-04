Anca Turcașiu a fost întrebată recent dacă ar vrea să devină bunică, dar a precizat că nu vrea neapărat, însă totuși s-ar bucura dacă ar fi să fie.

„Nu neapărat. M-aș bucura, dar nici eu nu cred că vor momentan”, a spus Anca Turcașiu pentru Spynews.ro. Artista mai spune că niciodată nu i-a dat sfaturi fiului ei în căsnicie.

„Eu nu dau sfaturi în căsnicie, fiecare trăiește cum își dorește, sunt o mamă foarte cool”, a mai zis ea.

Anca Țurcașiu este încă singură

Deși a divorțat de ceva timp, Anca Țurcașiu este tot singură. Cu toate astea, actrița este convinsă că va fi în curând cucerită.

„Nu am întâlnit încă persoana de brațul căreia să mă agăț, bărbatul de brațul căruia să mă agăț, dar sunt convinsă că va veni”, a mai zis artista pentru Spynews.ro.

Ce spunea despre divorț

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, ea a dezvăluit că a reușit să își revină după divorțul de Cristian Georgescu, iar timpul a fost cel mai bun medicament pentru ea. Momentan nu se gândește să se recăsătorească, însă este deschisă pentru a începe o nouă relație.

„Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp.

Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată.

Am avut și un părinte, și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț. (…)

De recăsătorit, nu știu, habar nu am. Niciodată nu poți să spui niciodată, nu merg pe principiul ăsta, dar îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac, ca oricine.

Nu e greu niciodată. Nu știi niciodată ce ți se întâmplă, nu? Dacă ies acum din platou și pac… un fluturaș? Nu știu, nu vreau să mă gândesc că nu vreau să mă mai mărit sau ceva.

(…) Îmi doresc să fiu sănătoasă și să pot să ofer tot ce am mai bun celor din jurul meu și să primesc. Și asta fac, în fiecare clipă și în fiecare zi. Vreau să încerc. Important e vibe-ul pe care îl ai în viață”, a explicat cântăreața.

