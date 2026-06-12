Frumoasa artistă anunță melodia „Bachata în șoapte”, plină de senzualitate, care transpune dragostea direct în pași de dans. Prin această piesă, artista dorește să transforme ritmul dansului în limbajul iubirii. Cu influențe latino, piesa evidențiază energia seducătoare a dansului bachata, unul dintre cele mai pasionale stiluri de dans din lume.

Refrenul piesei a fost interpretat pentru prima dată pe 1 martie 2026, la Sala Palatului din București, în cadrul show-ului susținut de artistă: un moment considerat de fani drept unul dintre cele mai puternice spectacole din cariera sa.

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„«Bachata în șoapte» nu este doar un dans, ci arta seducției exprimată prin muzică și mișcare. Este acel stil care îi face pe doi oameni să se miște ca și cum ar împărtăși același ritm al inimii. Iar eu, trăind poate cea mai frumoasă perioadă din viața mea, simt că această piesă descrie perfect pasiunea, emoția și bucuria pe care le port în suflet”, a spus Andreea Bălan.

Versurile piesei, scrise de Teodora Iamandi, care a contribuit și la compoziția muzicală alături de Teodor Huma și Bogdan Samoilenco, creează o poveste de iubire, în care fiecare gest, fiecare atingere și fiecare șoaptă devin parte dintr-o conexiune romantică profundă. Noul single vine împreună cu un videoclip spectaculos, în care abilitățile de dansatoare ale Andreei Bălan sunt din nou puse în valoare.

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