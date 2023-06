Artista a postat pe Facebook două fotografii cu ea și soțul, una recentă, iar alta de la cununia civilă de acum 15 ani de zile. Artista a purtat la eveniment o rochie roz pe care și-o amintește și acum. „La mulți ani iubite! ❤️ Facem 15 ani de căsnicie chiar azi de ziua mea, ideea ta să ne cununăm azi.

Andreea Bănică: „La mulți ani nouă, mie! Viață lungă și iubire îmi doresc”

Între timp tu pierdut verighetă , mie mi-a rămas mică ? “da, noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da, da…! “ Îmi aduc aminte rochia cyclamen și cămașă ta roz dar și mașină sport cu care m-ai dus la Constanța după cununie fix la un concert cu viteză luminii! M-am fript la picior ? Ăștia suntem noi ??? La mulți ani nouă, mie! Viață lungă și iubire îmi doresc ???”, a scris Andreea Bănică.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de 30 de ani

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Sunt împreună încă din liceu, iar relația lor se apropie de trei decenii. Aceștia s-au căsătorit în anul 2008. Au familia pe care și-au dorit-o întotdeauna, iar căsnicia lor a rezistat în pofida speculațiilor apărute de-a lungul timpului. Între ei doi e o diferență de vârstă de câteva luni.

Lucian Mitrea era în clasa a IX-a, iar Andreea Bănică tot în clasa a IX-a atunci când s-au îndrăgostit iremediabil. S-au cunoscut la Balul Bobocilor, însă nu seara cu pricina a fost cea în care și-au început relația, pentru că Andreea dansase toată noaptea cu vărul lui Lucian.

Mulți se întreabă care este secretul căsniciei lor, iar în cadrul unui interviu pentru Fanatik, Andreea Bănică a vorbit despre relația cu Lucian Mitrea. „Am văzut că deja este o modă, gata, nu ne mai înţelegem astăzi, mâine ne despărţim. Nu e chiar aşa, trebuie să cântăreşti foarte bine lucrurile astea şi să pui practic pe foaie care sunt lucrurile cele mai importante, care sunt lucrurile bune şi care cele rele, şi dacă lucrurile bune primează nu are sens să faci un astfel de pas. Doar că sunt oameni care nu acceptă să aibă nici certuri, să aibă nişte contraziceri, noi ne înţelegem din multe puncte de vedere, chiar dacă ne certăm acum, peste ceva timp ne împăcăm.

„Noi ne iubim, ne pupăm în fiecare zi, nu există zi să treacă fără să ne pupăm”

Nu ştiu cum am reuşit, aşa a fost să fie la noi, fiecare om are un destin, aşa a fost să fie pentru noi până acum. Nu există un secret, că toată lumea ne întreabă. Noi ne iubim, ne pupăm în fiecare zi, nu există zi să treacă fără să ne pupăm şi dacă nu ne-am pupat într-o zi înseamnă că e ceva. Am văzut foarte multe relaţii care s-au destrămat în urma apariţiei unui copil. Un copil nu trebuie să te despartă, ci din contră, trebuie să te unească.

Nu pot să zic că la noi e totul roz, ne contrazicem zilnic pe aceleaşi teme, cele cu şi despre copii, însă ajungem la un consens la un moment dat, pentru că ne dăm seama că asta este cel mai important, ca noi să fim sănătoşi şi să ne creştem copiii în continuare”.

