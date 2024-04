La aproape un an de la divorțul de Cătălin Bordea, Livia Eftimie și-a redeschis contul de Instagram pe care l-a avut închis câteva luni și face noi postări, are mesaje subtile după despărțirea de comediant și asumarea relației sale cu artistul Spike.

Livia: „Plătim pentru orice. Că ne-am născut și am trăit. Că am ratat sau reușit”

Dacă zilele trecute a postat o fotografie în care apare cu un tricou cu mesajul „N-am jumătăți de măsură. Am jumătăți de nu-mi pasă”, care a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor ei, acum ea a atras atenția cu mesajul nou.

Pe Instagram, la secțiunea Instastory ea a distribuit de această dată un mesaj cu privire la decizii, despre ceea ce contează cu adevărat: „Plătim pentru orice. Că ne-am născut și am trăit. Că am ratat sau reușit. Că am câștigat sau am pierdut. Că am fost loiali sau am trădat. Că am fost buni, ori răi.

Că am visat sau nu. Că am fost inteligenți sau nu. Că am glumit, că am fost serioși, că am rămas, că am plecat. Că am amăgit sau dezamăgit. Că am acționat sau nu. Că am fost reali, sinceri sau că nu am fost nimic… Tot ce contează e dacă merită sau nu”, a fost mesajul postat de Livia în mediul online.

Mesajul ei și revenirea pe Instagram vin după o perioadă lungă de tăcere, în care nu a vorbit deloc despre divorțul de Cătălin Bordea sau relația cu Spike, care i-a fost prieten comediantului. Juratul de la „iUmor” a aflat din presă că fosta lui soție are o relație cu unul dintre cei mai buni amici ai săi.

Mesajul lui Cătălin Bordea pentru Livia și Spike, după ce s-au afișat oficial ca un cuplu

O bună perioadă, Livia, fostă Bordea, și cântărețul Spike s-au ascuns, nu și-au dorit să se afle public că au o relație, mai ales după controversatul divorț al ei de Cătălin Bordea. Comediantul susține că ea l-a înșelat cu artistul chiar în timpul căsniciei. A ajuns chiar și la psiholog pentru a trece peste traumă.

Având în vedere că divorțul lor a fost pronunțat, Livia nu se mai ferește să apară alături de noul iubit. Fosta soție a lui Cătălin Bordea și Spike au fost surprinși recent într-un mall din București. Conform Cancan, îndrăgostiții au ieșit la cumpărături. S-au ținut de mână, semn că formează oficial un cuplu.

Imaginile cu îndrăgostiții au fost văzute și de Cătălin Bordea, care a reacționat. Comediantul le-a transmis celor doi să rămână împreună. Într-o notă ironică a explicat că în felul acesta nu vor mai deranja pe alții. Totodată, el a dat de înțeles că pe viitor va avea grijă când își va alege prietenii.

Spike a fost chiar cavaler de onoare la nunta lui Cătălin Bordea cu Livia. „Chiar le doresc să rămână împreună, ca să nu mai deranjeze și alți oameni. Până la adânci bătrâneți. De aici înainte, dacă vrei să fii prietenul meu, trebuie să semnezi un contract.

Măcar dacă-mi fac ceva, să primesc și eu niște despăgubiri, ceva în schimb. Nu se poate așa, fără nicio obligație. Și eu semnez, nu doar ei. Clar că nici nu o să le facem cunoștință cu soțiile sau iubitele. Poate după ani buni. Ele cu ele, noi cu noi”, a spus Cătălin Bordea pentru CANCAN.RO.

