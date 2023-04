Chiar la sfârșitul anului trecut, Cristina Bălan a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, dar nu la spital, ci acasă, în propria cadă. Despre micuța Nadeea vedeta are numai cuvinte de laudă. „Este o minune de fetiță. Crește văzând cu ochii. Este un copil foarte liniștit.

Presupun că este și o chestiune de energie a mamei. Mă gândesc că sunt eu mai liniștită acum decât în urmă cu o decadă. Suntem euforici. Ne uităm la ea în fiecare zi și nu ne vine să credem că e a noastră. Așa percep eu acest copil, percep acest copil ca pe o minune”, a declarat Cristina Bălan la Pro TV, conform Fanatik.

A recunoscut și că nu este ușoară viața de mamă cu trei copii, pe lângă Nadeea, vedeta mai are doi băieței, pe Toma și pe Matei, care suferă de sindromul Down. „Sunt și zile. Zile în care sunt mai calmi, mai liniștiți și zile în care sunt mai geloși. Orice copil se simte puțin dat la o parte atunci când mămica lui este foarte ocupată cu un bebeluș. Caut să echilibrez situația, dar cea mică mă solicită destul de mult. Și ziua și noaptea. O alăptez la cerere”, a mai dezvăluit Cristina Bălan.

Cristina Bălan: „N-am avut niciodată nicio clipă în care să-l blamez pe Dumnezeu”

În interviu acordat ieri, chiar în Vinerea Mare, Cristina Bălan a vorbit și despre relația ei cu divinitatea. „Relația mea cu Dumnezeu este foarte personală, foarte intimă și datează de ceva vreme. N-am fost niciodată o persoană religioasă. Credeam în Dumnezeu, dar nu practicam. Nu m-am priceput niciodată cum e cu sărbătorile. Eu țin post permanent, sunt vegetariană.

N-am avut niciodată nicio clipă în care să-l blamez pe Dumnezeu pentru că mi-a dat sau mi-a luat ceva. N-am avut niciodată acest gol de credință, să spun că nu există Dumnezeu. Nici cu gemenii nu s-a întâmpla. Nu am avut un război cu Dumnezeu. Mi se pare absurd să crezi că Dumnezeu îi dă cuiva o situația foarte bună, iar altcuiva sărăcie, boală.

Cel mai adesea, eu Îi mulțumesc pentru tot ce îmi dă, chiar și atunci când am greutăți. Greutățile te fac să evoluezi Viața este o minune și o iubesc foarte mult. Am iubit și perioada mea de depresie, perioada în care am fost jos, pentru că știam că de acolo urci”, a mai declarat Cristina Bălan, care nu exclude posibilitatea de a avea al patrulea copil.

În vârstă de 41 de ani, Cristina Bălan nu își mai face planuri despre următorul copil. „N-am exclus treaba asta. Mă simt foarte tânără, foarte plină de vitalitate. Îmi place să trăiesc în prezent, foarte mult. În mintea mea îmi fac anumite planuri, dar nu-mi setez. În ceea ce privește planurile, având în vedere că unele au fost date peste cap și a intervenit imprevizibilul, nu mai fac planuri la modul acela. Dacă este să vină, la fel cum a fost minunea asta de fetiță, ea a fost și dorită, dar și neplanificată. Eu mi-am dorit de mult fetiță. Așa am simțit eu, că trebuie să am o fetiță”, a încheiat ea.

