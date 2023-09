„Bebelina are 2 ani și 8 luni. Crește, are personalitate, e din ce în ce mai vocală! Își atinge limitele, o încearcă. Merge la grădiniță de luni, la grupa foarte mică. Abia aștept să o văd în comunitate, să văd cum se descurcă. E foarte sociabilă puștoaica, sper să se comporte frumos, să nu îmi facă probleme! Dar nu cred! Avem o grădiniță minunată, chiar lângă casa mea. Este perfect, avem o echipă super acolo!”, a spus Cristina pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cristina Cioran și tatăl fiicei sale, Alex Dobrescu, o să fie alături de micuța Ema în prima zi de grădiniță. Aceștia își doresc tot ce este mai bine pentru Ema, chiar dacă nu mai sunt iubiți.

„Da, o să fim amândoi pentru prima zi a Emei la grădiniță. Este normal să îi spunem: “Pa!”. O să plângă, dar asta e viața, nu avem ce să facem! O să plângă, o să o lăsăm acolo, se va simți abandonată, luptă-te după la adolescență cu rana de abandon. O să ne acuze: “M-ați lăsat acolo singură, am amintiri!”. E OK!”.

Alex Dobrescu și Cristina Cioran sunt în relații foarte bune, implicându-se în creșterea micuței. „Suntem în termeni foarte buni, avem o fetiță de crescut și este foarte important să fim alături de ea.

Avem o relație foarte OK! Eu nu spun niciodată, niciodată. (n.r. la o împăcare). Nu dau verdicte, nu spun că nu o să fac aia. Viața mi-a dovedit că ce am spus că nu o să fac, am făcut până la urmă. Eu încă mă țin tare! El vrea, da! Să mai vrea, ce să zic!”, a mai adăugat Cristina Cioran.

Urmărește ultimele

noutăți în format video