Din această primăvară, alţi tineri – şi nu numai – talentaţi şi cu dorinţa de a-şi face cunoscut cântecul şi portul se vor prezenta în faţa românilor. „Vedeta populară”, emisiunea care îi poate ajuta să-şi îndeplinească visul, revine în casele telespectatorilor TVR 1.

Sezonul 9 al primului talent-show de folclor din România este în pregătire, iar Iuliana Tudor este nerăbdătoare să-şi întâlnească publicul. „Mă bucur din toată inima că vom realiza încă un sezon Vedeta populară! Iată că drumul primului talent-show de folclor din România continuă. Aşadar, vă aştept cu drag în toate cele şapte oraşe, pentru a vă încerca norocul – cu dorinţa, sunt convinsă, de a urca pe scena Vedetei populare.

Dacă aţi împlinit 16 ani, veniţi la preselecţii, abia aştept să ne cunoaştem în platoul emisiunii cu cei care vor fi selectaţi pentru sezonul 9! Succes tuturor şi să câştige cel mai bun!”, a declarat vedeta TVR, realizatoare şi moderatoare a emisiunii „Vedeta populară”.

Preselecţiile pentru noul sezon al emisiunii încep pe 21 februarie, iar pentru a acoperi toate zonele etno-folclorice ale ţării, Iuliana Tudor şi echipa sa îşi propun să oprească la Târgu Jiu, Timişoara, Sibiu, Bistriţa, Piatra Neamţ, Brăila, Constanţa şi Bucureşti. Până pe 4 martie, toţi cei care doresc să-și etaleze talentul și să-și promoveze zonele natale sunt aşteptaţi la întâlnirea cu „Vedeta populară”.

Lucrează în televiziune de 22 de ani

Iuliana Tudor, 44 de ani, este prezentatoarea emisiunii „Vedeta populară”, de la TVR 1. Prahoveanca lucrează în televiziune de 22 de ani, chiar dacă în adolescență, mai ales, împinsă de la spate de tatăl ei, avea planuri către un cu totul alt domeniu. Doar că n-a putut duce la bun sfârșit ceea ce începuse, facultatea de drept, pentru a fi magistrat, fiind sedusă de luminile televiziunii.

Invitată în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, de care o leagă o veche amiciție, Iuliana Tudor a făcut o incursiune în trecutul său, dezvăluind cu această ocazie și câteva trăsături de caracter. După cum a mărturisit din start, este mândră că e româncă, apreciind educația primită acasă, dar și faptul că a avut ocazia să copilărească o perioadă în mediul rural și din cauza problemelor medicale trecute ale mamei sale.

„Am fost cuminte, n-am avut derapaje, eram tocilară, cu cărțile, cu poezie, cu cercuri literare. Pluteam, filosofie. Familia mea și-a dorit tare să depășesc condiția ei. Bunicii, străbunicii, au făcut doar 4 sau 8 clase, tatăl meu – liceu și facultate, mama a investit timp și energie în educația copilului ei. Mama mă punea să ascult emisiunile domnului Iosif Sava, cu muzică clasică, ea mi-a dat respectul pentru carte, pentru trecut, pentru a păși pe acel trecut și a face apoi diferența.

Mama a avut o problemă de sănătate, am trăit și la mătuși, la bunici. Am fost și la sat, am mers desculță, am avut contact cu lumea aia de la rădăcină. Bunicii mei se hrăneau cu brânza făcută cu o zi dinainte, cu lapte proaspăt, mă duceam să scot apă din fântână. Anii ăia au fost norocul meu! Am înțeles ce suntem pe aici. N-aveam altă variantă decât să mă spăl la gârlă, era un afluent al Dâmboviței. Hainele se spălau tot acolo”.

Femeia de 44 de ani a explicat ce sacrificii a făcut pentru munca în televiziune: „Am renunțat la prieteni, la timp petrecut cu partenerul de viață și cu părinții. Am renunțat la mine. Nu mâncam, nu dormeam, fumam, beam cola și cafea, doar atât. Dar a fost travaliul necesar pentru cea care sunt astăzi. N-aș sta cu mine! Acesta e un răspuns la care am ajuns spre 40 de ani. Partenerii noștri sunt sacrificați pe acest altar. Nu vrem altceva decât să fie acolo”.

A terminat Dreptul, dar n-a profesat. Nu a fost atrasă de ideea de a fi avocat, apoi i-a surâs să fie procuror, dar a intervenit momentul ce i-a schimbat destinul, televiziunea. „Tata a vrut să fiu magistrat, eu nu mi-am dorit. A fost percepția tinerei care se vedea în roba aceea, asta da, mi se părea interesant. Dar, intrând la Drept, am văzut ce se întâmplă, cum avocatul trebuie să interpreteze litera legii, ca să-și salveze clientul și să-și ia banii. Mi s-a părut groaznic, cum să dorm eu cu conștiința mea, știind că omul ăla e vinovat, iar eu să-l scot nevinovat. Iar eu să știu cum să păcălesc… Nu! Mi-am dat seama că nu pot.

În anul IV a venit televiziunea și-am scăpat. Am renunțat la magistratură pentru televiziune. Începusem lucrul pentru magistratură, trebuie să dai un «definitivat», sunt ani de pregătire după facultate, dar când am dat de televiziune și l-am văzut pe domnul Țopescu (n.red. – Cristian Țopescu, legendarul om de televiziune) a fost bucurie. Deși am crezut că mă vor da afară după două săptămâni”, a explicat Iuliana Tudor.

