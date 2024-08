Laurențiu Duță și soția lui împlinesc luna viitoate 30 de ani de relație. Cu toate că are un soț celebru, Ianula a stat departe de lumina reflectoarelor și nu apare prea des în public alături de soțul ei, însă cei 30 de ani de relație vorbesc de la sine despre povestea lor de dragoste longevivă.

„Noi ne știm de când eram copii. Știa cine sunt și era o admiratoare a mea. Eu aveam 17 ani și ea 15 când am devenit un cuplu. Am cunoscut-o cu ceva timp înainte, la o serbare, am acompaniat-o cu chitara”, a povestit artistul într-un interviu pentru Unica.ro.

Artistul a mărturisit că nu i-a luat mult să o cucerească pe Ianula, chiar dacă ea nu părea atât de abordabilă.

„Nu mi-a luat mult. Ne-am revăzut, la un moment dat, la fan clubul Michael Jackson din Năvodari. Multe fete de acolo erau fanele mele. Îmi plăcea de Ianula pentru că era foarte retrasă, nu-mi dădea niciun semnal că ar vrea să ajungă la mine.

Majoritatea încercau să mă cucerească, ea era timidă și liniștită. Mi-a plăcut și frumusețea ei, a fost și este o femeie frumoasă”, a spus artistul de la 3 Sud Est.

Pentru a avea o relație lungă și o căsnicie armonioasă, Laurențiu spune că este important să ierți și sa îl accepți pe cel de lângă tine așa cum e.

„Nu e doar unul. Este un cumul de lucruri bune. Dacă lucrurile bune cântăresc mai mult ca acelea rele, te ajută să treci peste orice. Când ajungi la o cumpănă în relație, trebuie să pui în balanță cât a fost bine și cât a fost rău. Dacă balanța înclină către calitățile unui om, atunci trebuie să iertăm aproape orice greșeală”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

