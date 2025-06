Chiar dacă au încercat pe cât posibil să țină relația departe de ochii publicului și să nu apară foarte des împreună în fotografii sau la evenimente, cuplul este intens mediatizat, atât din cauza diferenței de vârstă dintre ei, cât și pentru faptul că nu sunt o prezență constantă în spațiul public.

Lidia Buble nu s-a ferit însă niciodată să exprime în fața fanilor că are o viață fericită și că o duce foarte bine pe plan personal, fără a rosti însă numele partenerului ei. Dar toată lumea știe că este vorba despre Horațiu Nicolau.

Recent, într-o postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, la story, frumoasa cântăreață a dezvăluit că a găsit în casa ei o buburuză, semn că ar urma să se mărite!

„Vă jur că am scos-o pe geam cu mâna mea și acum am dat iar de ea în casă. Asta clar are o treabă cu mine. Prieteni, cică mă mărit. Asta înseamnă buburuza. Poate știe ea ceva și eu nu știu”, a spus Lidia Buble pe instastory.

La începutul lunii mai, artista afirma și că își dorește copii. După ce a văzut că Rihanna este însărcinată pentru a treia oară, Lidia Buble le-a spus fanilor că și ea își dorește să aibă tot atât de mulți copii, toți băieți.

„Așa o să fac și eu, ca pe bandă rulantă. Trei! Unul după altul! Trei băieți să îmi ajute Bunuțul”, afirma Lidia Buble pe rețelele de socializare.

