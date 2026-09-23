Sorin Grindeanu a discutat cu Ilie Bolojan față în față și i-a spus că PSD nu votează guvernul Siegfried Mureșan

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan față în față și i-a spus că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Liderii celor două partide au discutat miercuri dimineața, după cum au precizat surse politice.

Grindeanu i-a spus lui Bolojan că PSD nu va vota Guvernul Mureșan

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan miercuri dimineața. Cei doi au discutat despre noul guvern, iar Grindeanu i-a spus lui Ilie Bolojan că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Potrivit surselor Libertatea, premierul desemnat nu a participat la discuțiile dintre liderii celor două partide.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au mai vorbit și despre calendarul pentru formarea noului guvern. Luni ar urma să aibă loc audierile pentru miniștrii din Cabinetul Mureșan, urmând ca marți noul guvern să meargă la vot în Parlament.

PSD a decis în ședința BPN că nu susține Guvernul Mureșan

PSD a anunțat că nu va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan, nominalizat ca premier de președintele Nicușor Dan, în urma consultărilor cu PNL-USR-UDMR. Decizia a fost luată în unanimitate în ședința Biroului Permanent Național desfășurată la data de 21 septembrie 2026 la sediul partidului din București.

Liderii social-democrați și-au explicat decizia, criticând atât lipsa de program economic concret a lui Siegfried Mureșan, cât și propunerile considerate nocive pentru populație.

„Trebuie să continuăm să fim maturul din încăpere și să venim în continuare cu argumente despre viața românilor, nu legate de o persoană sau alta. Nu ne interesează numele unei persoane, ci ceea ce propune.

PSD nu poate susține măsuri aberante precum creșterea TVA sau să se pună CASS la pensiile sub 3.000 de lei. În plus, nu am văzut la domnul Mureșan nimic din propunerile PSD pe economie. În aceste condiții, vă propun ca Biroul Permanent Național să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină acest Guvern. Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu, la acel moment.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a subliniat că partidul dorește clarificări din partea premierului propus: „Vom formula 10 întrebări pentru domnul Mureșan ca să ne lămurim despre viziunea lui socio-economică. Ce va face el cu pensiile, cu numărul de locuri pierdute, cu salariul minim, cu energia, cu benzina. Acestea sunt lucrurile care contează pentru oameni”.

Mai mulți lideri PSD s-au exprimat ferm împotriva susținerii Guvernului Mureșan

Mai mulți lideri ai partidului s-au exprimat ferm împotriva susținerii unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Libertatea a prezentat luni seara stenograme din ședința PSD în care s-a decis că partidul nu va susține noul guvern.

Corneliu Ștefan a declarat că „Poziția noastră este foarte clară: nu îl votăm! Să își găsească majoritate. Și nu intrăm în acest joc și în nicio negociere. Noi suntem în opoziție. Dacă avem prim-ministru, mergem într-o negociere! Dacă nu, nu. Oamenii au mari așteptări de la noi”.

În aceeași notă, Gabriela Firea, vicepreședinte PSD, a adăugat: „Mureșan va face lucrurile și mai grele pentru români decât domnul Bolojan. Doar a spus că este un big fan al lui. Am văzut și caracterul lui Mureșan. Ne întâlnim cu el la comisii, în plen la Bruxelles și Strasbourg. Și acum să zică că îi este rușine că a fost pe liste cu noi?! Asta arată câtă credibilitate are acest politician-cameleon care înghite broasca râioasă doar pentru interes! Asta arată ce s-ar întâmpla dacă ar fi susținut”.

Siegfried Mureșan s-a întâlnit miercuri cu parlamentarii UDMR

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat miercuri, 23 septembrie 2026, că Programul de guvernare urmează să fie finalizat până la sfârşitul săptămânii, moment în care va prezenta şi echipa guvernamentală.

În cadrul unei întâlniri cu parlamentarii UDMR, Mureşan a mulţumit formaţiunii pentru sprijinul acordat. „Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă”, a transmis acesta pe pagina sa de Facebook.

Mureşan a avut o întâlnire cu grupurile parlamentare ale UDMR pentru a discuta principalele puncte ale Programului de guvernare. Kelemen Hunor a anunțat ulterior că UDMR va vota guvernul condus de Mureșan.

„Le mulţumesc colegilor din UDMR pentru susţinere şi pentru colaborarea bună din aceste zile. Am mulţumit, de asemenea, colegilor de la UDMR pentru munca serioasă, responsabilă pe care au făcut-o în Guvernul României, inclusiv în perioada de interimat”, a declarat premierul desemnat.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat susţinerea formaţiunii pentru un guvern condus de europarlamentarul PNL.

„Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a spus Kelemen, citat de News.ro. Totuşi, liderul UDMR a subliniat că nu s-a discutat încă despre componenţa Guvernului şi că Programul de guvernare nu include „lucruri extravagante”.

Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu parlamentarii USR marți

Miercuri dimineaţă, Siegfried Mureşan a mulţumit USR pentru sprijinul oferit, după o întâlnire avută marţi seară cu parlamentarii formaţiunii.