Un bărbat de 45 de ani din județul Dolj, angajat la o fermă de animale din județul Sibiu, este cercetat pentru furt după ce ar fi sustras 40.000 de lei de la proprietarul fermei. A fugit după comiterea faptei, dar a fost prins câteva zile mai târziu, în județul Hunedoara.

Incidentul a fost sesizat polițiștilor din Dolj în 17 septembrie, în jurul orei 18.00. Un bărbat de 54 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, a reclamat că i-a fost furată o sumă importantă de bani dintr-un imobil aflat în extravilanul comunei Bucovăț, conform News.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că principalul suspect ar fi fost chiar unul dintre angajații fermei de animale.

„Din cercetări s-a stabilit că bărbatul din comuna Pleşoi, angajat la ferma de animale a persoanei vătămate, profitând de lipsa acesteia, ar fi sustras suma de 40.000 de lei şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, ar fi plecat apoi din zonă, iar polițiștii au început căutările pentru a-l identifica.

Suspectul a fost găsit după câteva zile, în noaptea de luni spre marți, în orașul Petrila, județul Hunedoara.

Polițiștii au efectuat un control asupra sa, însă suma pe care o avea la acel moment era mult mai mică decât cea reclamată ca fiind furată. Bărbatul mai avea la el doar 33 de lei.

Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu restul banilor și în ce împrejurări a fost cheltuită suma de 40.000 de lei.

Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.