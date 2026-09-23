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Un bărbat de 45 de ani din județul Dolj, angajat la o fermă de animale din județul Sibiu, este cercetat pentru furt după ce ar fi sustras 40.000 de lei de la proprietarul fermei. A fugit după comiterea faptei, dar a fost prins câteva zile mai târziu, în județul Hunedoara.
Incidentul a fost sesizat polițiștilor din Dolj în 17 septembrie, în jurul orei 18.00. Un bărbat de 54 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, a reclamat că i-a fost furată o sumă importantă de bani dintr-un imobil aflat în extravilanul comunei Bucovăț, conform News.
În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că principalul suspect ar fi fost chiar unul dintre angajații fermei de animale.
„Din cercetări s-a stabilit că bărbatul din comuna Pleşoi, angajat la ferma de animale a persoanei vătămate, profitând de lipsa acesteia, ar fi sustras suma de 40.000 de lei şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.
Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, ar fi plecat apoi din zonă, iar polițiștii au început căutările pentru a-l identifica.
Suspectul a fost găsit după câteva zile, în noaptea de luni spre marți, în orașul Petrila, județul Hunedoara.
Polițiștii au efectuat un control asupra sa, însă suma pe care o avea la acel moment era mult mai mică decât cea reclamată ca fiind furată. Bărbatul mai avea la el doar 33 de lei.
Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu restul banilor și în ce împrejurări a fost cheltuită suma de 40.000 de lei.
Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru dispunerea unei măsuri preventive.