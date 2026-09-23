Secretarul general PNL, Dan Motreanu, a transmis miercuri, 23 septembrie 2026, pe pagina de Facebook, faptul că PSD a creat criza la vedere, depunând moţiune de cenzură împotriva guvernului din care făcea parte, dar acum „încearcă să construiască ieşirea din ea pe întuneric, în stilul său”.

Mesajul transmis de Dan Motreanu

„PSD a creat criza la vedere. Acum încearcă să construiască ieșirea din ea pe întuneric, în stilul său.

PSD a dat jos Guvernul din care făcea parte și a aruncat România într-o criză care durează de peste patru luni și jumătate. Deși are și responsabilitatea, și posibilitatea să o rezolve, PSD spune că nu votează Guvernul Mureșan și că soluția sa este Sorin Grindeanu.

În momentul în care depunea moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu le spunea socialiștilor europeni că PSD nu va colabora cu AUR pentru formarea următorului Guvern. Atunci, care este majoritatea pentru un Guvern Grindeanu? Cu cine strânge PSD cele 233 de voturi necesare?

PNL, USR și UDMR și-au asumat public o formulă de guvernare. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele României și merge în Parlament cu un program și o echipă”, a scris Motreanu.

Dan Motreanu: „Partidul care a dat jos Guvernul Bolojan și a creat această criză trebuie să spună ce pune în loc”

Dan Motreanu a mai transmis că PSD are dreptul să voteze împotrivă, însă trebuie să spună ce pune în loc.

„PSD are dreptul să voteze împotrivă. Dar partidul care a dat jos Guvernul Bolojan și a creat această criză trebuie să spună ce pune în loc. Măcar acum. Pentru că nici atunci când a depus moțiunea de cenzură nu a știut ce pune în locul Guvernului pe care îl dărâma. România plătește de peste patru luni pentru acel «vedem noi după». Dacă răspunsul PSD este «Grindeanu», atunci spuneți și cu cine.

Cetățenii au dreptul să știe cine își asumă guvernarea, cine ia deciziile și, mai ales, pe cine pot trage la răspundere pentru ele. Asta înseamnă responsabilitate într-o democrație: o majoritate cunoscută și asumată public”, a mai transmis Motreanu.

Motreanu spune că PSD alege calea opusă

În continuare, acesta a scris că PSD alege însă calea opusă.

„PSD alege însă calea opusă: jocuri de culise, vânătoare de parlamentari, negocieri subterane, încercarea de a rupe alte partide și de a construi o majoritate fără să fie clar cine o formează.

Este același mod de a face politică: lipsă de transparență, lipsă de asumare, nimic clar, doar jocuri făcute în spatele ușilor închise”, a mai adăugat acesta.

România, în criză politică de peste 4 luni

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.